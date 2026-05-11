Μαρία Καρυστιανού: Εκλογικό σπριντ για τις 21 Μαΐου, η επιλογή της Θεσσαλονίκης για τα αποκαλυπτήρια και οι υποστηρικτές στα social media

Τα γκάλοπ

Εκλογικό επιτελείο

Ο στόχος είναι λίγα λόγια, εύληπτο περιεχόμενο στη διακήρυξη, με τη λέξη «δικαιοσύνη» να κυριαρχεί σε κάθε ενότητα. Για το όνομα του κόμματος, αντιθέτως, στράφηκε σε ευρύτερες έννοιες που συγκινούν τους «απογοητευμένους» ή «θυμωμένους πολίτες», σε λέξεις όπως «ελπίδα», «ανάσα», «αύριο», «μέλλον». Ανθρωπος κοντά στο εγχείρημα της κυρίας Καρυστιανού λέει ότι «από το ψηφιδωτό λείπουν κάποιες ψηφίδες, αλλά επιταχύνονται οι ρυθμοί κάθε ημέρα όλο και πιο πολύ». Και σημειώνει ότι πολλοί από τους υποστηρικτές της παρουσιάζονται ωςΑπό τον σχεδιασμό ίδρυσης νέου κόμματος δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η ενδελεχής ανάγνωση δημοσκοπήσεων και ειδικών ερευνών για την αποδοχή της κυρίας Καρυστιανού. Ξεκίνησε εντυπωσιακά με το αποτύπωμά της στη δυνητική ψήφο, μετριάστηκε στη συνέχεια, αλλά οι συνομιλητές της επικαλούνται φρέσκα γκάλοπ όπου, κατ’ αυτούς, και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου (ατύπως τίθενται τα ερωτήματα για τα εκκολαπτόμενα κόμματα, όπως και του κ. Τσίπρα) διατηρεί σημαντική δυναμική. Τα πρώτα ευρήματα, όπως αναφέρουν, δείχνουν ότι η κυρία Καρυστιανού στηνέχει ισχυρή στήριξη από τις γυναίκες ψηφοφόρους (60%, ενώ το 40% είναι άνδρες). Το αδύνατο σημείο της είναι οι μεγάλες ηλικίες, αντιθέτως στις παραγωγικές (30-55 ετών) διαπιστώνει πολύ καλά ποσοστά.Η αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι στο στρατηγείο της κυρίας Καρυστιανού μπαινοβγαίνουν στελέχη και ότι δεν έχει αποκτήσει σταθερή ομάδα. Αλλοι λένε ότι δεν πρόκειται να βασιστεί σε γνωστά στελέχη από τις διαδρομές τους στα άλλα κόμματα, που είχαν σχέση με κυβερνητικά ή άλλα οφίτσια. Ηκαι αρκετά στελέχη από τη Θεσσαλονίκη και τα πέριξ ανήκουν στους πρώτους συμμάχους και διατηρούν την παρουσία τους σε κάθε βήμα προς την ίδρυση του κόμματος. Το εκλογικό επιτελείο θα πάρει την τελική μορφή με σημείο αναφοράς την 21η Μαΐου - η ημέρα των αποκαλυπτηρίων επιλέχτηκε με επικοινωνιακά κριτήρια, αφού από την επομένη το ενδιαφέρον πολλών πολιτών θα στραφεί στο Final 4 της Euroleague.Κρίσιμο ρόλο έχει αναλάβει ο. Συνδικαλιστής του ΚΚΕ, εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής με τον Ενιαίο Συνασπισμό το 1989, συμμετείχε στο Ειδικό Δικαστήριο, έπαιξε ρόλο για την αθώωση του Ανδρέα Παπανδρέου και δέθηκε πολύ με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αποχώρησε από τον Συνασπισμό το 1993 και εκλέχτηκε αμέσως βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Το 1997 μπήκε στα μονοπάτια της αυτοδιοίκησης ως δημοτικός σύμβουλος Πειραιά και ως υποψήφιος στην περιφερειακή παράταξη του Γιάννη Δημαρά. Δεν θέλει να αναλάβει θέση ή να είναι υποψήφιος. Στα επικοινωνιακά λέγεται ότι ένα από τα πρόσωπα στα οποία έχει γίνει κρούση είναι ο δημοσιογράφος