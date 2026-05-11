Μαρία Καρυστιανού: Εκλογικό σπριντ για τις 21 Μαΐου, η επιλογή της Θεσσαλονίκης για τα αποκαλυπτήρια και οι υποστηρικτές στα social media
Η Μαρία Καρυστιανού έχει ζητήσει τον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη για τις 21 Μαΐου - Φιλοδοξούν να εγγράψουν 30.000-40.000 μέλη σε έναν μήνα - Μιλούν για στήριξη από «500.000 πολίτες» που έχουν συγκροτήσει ομάδες στα social media
Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στις 21 Μαΐου βρίσκεται το επιτελείο της, με την πεποίθηση ότι η «πρώτη μεγάλη συνάντηση» στη Θεσσαλονίκη θα οδηγήσει το υπό σύσταση κόμμα σύντομα στη δεύτερη δημοσκοπική θέση.
Ηδη το βράδυ της Παρασκευής αποδέχθηκε να είναι η πρόεδρος του «Ανεξάρτητου κινήματος πολιτών» μετά από κάλεσμα υποστηρικτών της στην Κρήτη. Από τις 21 Μαΐου και μέσα σε 30 ημέρες η ίδια υπολογίζει ότι το κόμμα της θα έχει αποκτήσει την πρώτη μαγιά με τις εγγραφές περίπου 30.000-40.000 μελών, φίλων ή εθελοντών που θα ομνύουν στη διακήρυξη που θα παρουσιάσει στην πρεμιέρα της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα.
Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε γιατί όλα τα κόμματα μέχρι τώρα... μένουν Αθήνα για τις ιδρυτικές διακηρύξεις. Η κυρία Καρυστιανού έχει ζητήσει για εκείνη την ημέρα τον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στον οποίο παρουσίασε την «Ιθάκη» του ο Αλέξης Τσίπρας.
Η μάχη από την ίδρυση του κόμματος και μετά θα δοθεί με ένταση στο ψηφιακό πεδίο. Λειτουργούν ήδη 118 ομάδες στο Facebook από υποστηρικτές της κυρίας Καρυστιανού, η μικρότερη έχει 5.000 μέλη και η μεγαλύτερη προσεγγίζει τα 68.000 μέλη. Το κόμμα αναπτύσσεται μέσω της ψηφιακής εκστρατείας και στην Αττική και στην περιφέρεια.
Εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία (π.χ. στον Βόλο), καταγράφονται ισχυροί πυρήνες στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, όπου παρατηρούν μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων και από τη Ν.Δ., οι οποίοι, ωστόσο, αναμένουν και τις αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά.
Η εκπομπή διήρκεσε 84 λεπτά και ξεκίνησε με φόντο το σύμβολο του περιστεριού με την ελιά, που είχε εμφανιστεί στα social media την 1η Απριλίου μαζί με τη δήλωση Καρυστιανού για την ίδρυση κόμματος. Οι τίτλοι της εκπομπής αναφέρονταν σε «500.000 πολίτες» που έχουν συγκροτήσει μέσα από σελίδες και ομάδες στα social media «μια αδιάσπαστη αλυσίδα αλήθειας και δυναμικής». Το βίντεο, άλλωστε, έχει ως βασικό τίτλο «500.000 Ανθρωποι Ετοιμάζουν Κάτι Μεγάλο - Η Πρώτη Μεγάλη Συνάντηση».
Εκπομπή στο YouTubeΠρο ημερών η κυρία Καρυστιανού έκανε δήλωση-υπενθύμιση για την αντίστροφη μέτρηση προς τις κεντρικές ανακοινώσεις. Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης με μια εκπομπή στο YouTube, και συγκεκριμένα στο κανάλι Aξιον Εστί με παρουσιαστή τον Στέλιο Διαμαντή, μίλησαν για την «πρώτη μεγάλη συνάντηση» υποστηρικτών της οι διαχειριστές τεσσάρων σελίδων στα social media που στηρίζουν την πολιτική κίνηση της κυρίας Καρυστιανού. Hταν ο Γιάννης Λαϊνάς από τον Βόλο, o Γιάννης Βογιατζής από το Θριάσιο Πεδίο, o Αργύρης Μουρούφας από τον Σύλλογο Θυμάτων και ο Μίλτος Μιχαηλίδης από την Κίνηση «Πολίτες».
Η «σημαία»Η διακήρυξη και το πρόγραμμα θέσεων έχουν ήδη κλειδώσει. Συνομιλητές της κυρίας Καρυστιανού σημειώνουν ότι δεν συμπεριλαμβάνουν «ιδεολογήματα ή θέσεις που διχάζουν ή αποκλείουν συνοδοιπόρους για το αν είναι αριστερές ή δεξιές». Είναι εμφανής η προσπάθειά της να απαλλαγεί από τη βαριά σκιά που άφησαν οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, βάζοντας απέναντι όσους διέκριναν ακροδεξιό υπόβαθρο.
Ο στόχος είναι λίγα λόγια, εύληπτο περιεχόμενο στη διακήρυξη, με τη λέξη «δικαιοσύνη» να κυριαρχεί σε κάθε ενότητα. Για το όνομα του κόμματος, αντιθέτως, στράφηκε σε ευρύτερες έννοιες που συγκινούν τους «απογοητευμένους» ή «θυμωμένους πολίτες», σε λέξεις όπως «ελπίδα», «ανάσα», «αύριο», «μέλλον». Ανθρωπος κοντά στο εγχείρημα της κυρίας Καρυστιανού λέει ότι «από το ψηφιδωτό λείπουν κάποιες ψηφίδες, αλλά επιταχύνονται οι ρυθμοί κάθε ημέρα όλο και πιο πολύ». Και σημειώνει ότι πολλοί από τους υποστηρικτές της παρουσιάζονται ως ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
Κρίσιμο ρόλο έχει αναλάβει ο Νίκος Γαλανός. Συνδικαλιστής του ΚΚΕ, εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής με τον Ενιαίο Συνασπισμό το 1989, συμμετείχε στο Ειδικό Δικαστήριο, έπαιξε ρόλο για την αθώωση του Ανδρέα Παπανδρέου και δέθηκε πολύ με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αποχώρησε από τον Συνασπισμό το 1993 και εκλέχτηκε αμέσως βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Το 1997 μπήκε στα μονοπάτια της αυτοδιοίκησης ως δημοτικός σύμβουλος Πειραιά και ως υποψήφιος στην περιφερειακή παράταξη του Γιάννη Δημαρά. Δεν θέλει να αναλάβει θέση ή να είναι υποψήφιος. Στα επικοινωνιακά λέγεται ότι ένα από τα πρόσωπα στα οποία έχει γίνει κρούση είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.
Τα γκάλοπΑπό τον σχεδιασμό ίδρυσης νέου κόμματος δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η ενδελεχής ανάγνωση δημοσκοπήσεων και ειδικών ερευνών για την αποδοχή της κυρίας Καρυστιανού. Ξεκίνησε εντυπωσιακά με το αποτύπωμά της στη δυνητική ψήφο, μετριάστηκε στη συνέχεια, αλλά οι συνομιλητές της επικαλούνται φρέσκα γκάλοπ όπου, κατ’ αυτούς, και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου (ατύπως τίθενται τα ερωτήματα για τα εκκολαπτόμενα κόμματα, όπως και του κ. Τσίπρα) διατηρεί σημαντική δυναμική. Τα πρώτα ευρήματα, όπως αναφέρουν, δείχνουν ότι η κυρία Καρυστιανού στην «εσωτερική ψήφο» έχει ισχυρή στήριξη από τις γυναίκες ψηφοφόρους (60%, ενώ το 40% είναι άνδρες). Το αδύνατο σημείο της είναι οι μεγάλες ηλικίες, αντιθέτως στις παραγωγικές (30-55 ετών) διαπιστώνει πολύ καλά ποσοστά.
Εκλογικό επιτελείοΗ αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι στο στρατηγείο της κυρίας Καρυστιανού μπαινοβγαίνουν στελέχη και ότι δεν έχει αποκτήσει σταθερή ομάδα. Αλλοι λένε ότι δεν πρόκειται να βασιστεί σε γνωστά στελέχη από τις διαδρομές τους στα άλλα κόμματα, που είχαν σχέση με κυβερνητικά ή άλλα οφίτσια. Η Μαρία Γρατσία και αρκετά στελέχη από τη Θεσσαλονίκη και τα πέριξ ανήκουν στους πρώτους συμμάχους και διατηρούν την παρουσία τους σε κάθε βήμα προς την ίδρυση του κόμματος. Το εκλογικό επιτελείο θα πάρει την τελική μορφή με σημείο αναφοράς την 21η Μαΐου - η ημέρα των αποκαλυπτηρίων επιλέχτηκε με επικοινωνιακά κριτήρια, αφού από την επομένη το ενδιαφέρον πολλών πολιτών θα στραφεί στο Final 4 της Euroleague.
