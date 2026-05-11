Επίσκεψη Γεωργιάδη στο εργοτάξιο της νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς: Στόχος να είναι έτοιμη στο τέλος του 2026
Δείτε το βίντεο από την επίσκεψη Γεωργιάδη και Θεμιστοκλέους στο κτήριο του ΕΟΠΥΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Στο εργοτάξιο του κτηρίου του ΕΟΠΥΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας που μετατρέπεται σε σύγχρονη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με τον υφυπουργό του, Μάριο Θεμιστοκλέους.
Ζητώντας «από τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται από την μεγάλη προσέλευση στην οδό Σεβαστουπόλεως να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή», ο κ. Γεωργιάδης γράφει πως στόχος είναι το έργο «να είναι έτοιμο στο τέλος του 2026 και να λειτουργήσει αμέσως».
Ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του εκφράζει, επίσης, τις ευχαριστίες του στους δωρητές - τη La vie en Rose της Δήμητρας Κατσαφάδου και την οικογένεια Μαλακοδήμου - «για την ταχύτητα, τον επαγγελματισμό τους, αλλά κυρίως για την αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους!».
«Χθες αργά το βράδυ με τον υφυπουργό Υγείας @mthemisto επισκεφθήκαμε αιφνιδιαστικά το εργοτάξιο στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να επιθεωρήσουμε την πρόοδο των έργων. Εκεί με χορηγία της La vie en Rose της κας Δήμητρας Κατσαφάδου και της οικογένειας Μαλακοδήμου, αναδιαμορφώνουμε το κτίριο σε Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για τους Ογκολογικούς ασθενείς του Λαϊκού Νοσοκομείου, θα είναι το παράρτημα της οδού Σεβαστουπόλεως.
Ζητώ από τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται από την μεγάλη προσέλευση στην οδό Σεβαστουπόλεως να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή. Το έργο όπως θα δείτε προχωρά με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς, εργάζονται συνεχώς πρωί βράδυ και ήδη έχουν τελειώσει οι βασικές εργασίες ανακατασκευής και έχουν απομακρυνθεί τα περισσότερα μπάζα προς ανακύκλωση. Στόχος να είναι έτοιμο στο τέλος του 2026 και να λειτουργήσει αμέσως.
Ευχαριστώ θερμά τους δωρητές για την ταχύτητα, τον επαγγελματισμό τους, αλλά κυρίως για την αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους!»
Χθες αργά το βράδυ με τον υφυπουργό Υγείας @mthemisto επισκεφθήκαμε αιφνιδιαστικά το εργοτάξιο στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να επιθεωρήσουμε την πρόοδο των έργων. Εκεί με χορηγία της La vie en Rose της κας Δήμητρας Κατσαφάδου και της οικογένειας Μαλακοδήμου,… pic.twitter.com/T53tSDLKxQ— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026
Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
