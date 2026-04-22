Στο Μαξίμου ο Έντι Ράμα: Ανοιχτοί δίαυλοι με φόντο τα δυτικά Βαλκάνια
Στο Μαξίμου ο Έντι Ράμα: Ανοιχτοί δίαυλοι με φόντο τα δυτικά Βαλκάνια
Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στα δυτικά Βαλκάνια και η ενίσχυση των διμερών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων
Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου αναμένεται να περάσει σήμερα στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα με αφορμή την συμμετοχή του στο 11ο Φόρουμ των Δελφών, προκειμένου να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών σηματοδοτεί αφενός τους σταθερά ανοιχτούς διαύλους σε επίπεδο κορυφής και αφετέρου ενισχύει το ελληνικό ενδιαφέρον για τα δυτικά Βαλκάνια, το οποίο η Αθήνα σκοπεύει να αναθερμάνει έμπρακτα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτός από τα ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα, την στιγμή που οικονομικές σχέσεις, άμεσες και έμμεσες επενδύσεις, αλλά και εμπορικές συμφωνίες εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο τα επίπεδα μιας στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Αλβανίας, με ζητούμενο την παγίωση των καναλιών επικοινωνίας σε διμερές επίπεδο.
Ταυτόχρονα, η θετική στάση της Αθήνας στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας υπό προϋποθέσεις αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τους δύο Πρωθυπουργούς και όταν το Υπουργείο Εξωτερικών κινείται δυναμικά σε τρία επίπεδα, έχοντας προαναγγείλει σχετική πρωτοβουλία για την επίσπευση των ενταξιακών διαδικασιών, με στόχο την σύμπτωση της διεύρυνσης της ΕΕ κατά τις ημέρες της ελληνικής Προεδρίας, δηλαδή στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Δηλωτική της έντονης διπλωματικής κινητικότητας που αναπτύσσουν τόσο το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και η Βασιλίσσης Σοφίας είναι και η σημερινή συζήτηση με θέμα: «Διεύρυνση της ΕΕ – Δυτικά Βαλκάνια» με ομιλητή τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, την οποία θα συντονίσει η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Έλενα Λαζάρου, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, καθώς η ελληνική πλευρά κινείται ήδη σε επίπεδο οικοδόμησης συμμαχιών εντός των ευρωπαϊκών κρατών ως προς την υποστήριξη της ελληνικής πρωτοβουλίας για τα δυτικά Βαλκάνια, οργανώνοντας ένα σχετικό δίκτυο υποστήριξης, αλλά και ενίσχυσης της αυτοπρόσωπης παρουσίας του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, στα υπό ένταξη κράτη.
Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών σηματοδοτεί αφενός τους σταθερά ανοιχτούς διαύλους σε επίπεδο κορυφής και αφετέρου ενισχύει το ελληνικό ενδιαφέρον για τα δυτικά Βαλκάνια, το οποίο η Αθήνα σκοπεύει να αναθερμάνει έμπρακτα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτός από τα ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα, την στιγμή που οικονομικές σχέσεις, άμεσες και έμμεσες επενδύσεις, αλλά και εμπορικές συμφωνίες εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο τα επίπεδα μιας στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Αλβανίας, με ζητούμενο την παγίωση των καναλιών επικοινωνίας σε διμερές επίπεδο.
Ταυτόχρονα, η θετική στάση της Αθήνας στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας υπό προϋποθέσεις αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τους δύο Πρωθυπουργούς και όταν το Υπουργείο Εξωτερικών κινείται δυναμικά σε τρία επίπεδα, έχοντας προαναγγείλει σχετική πρωτοβουλία για την επίσπευση των ενταξιακών διαδικασιών, με στόχο την σύμπτωση της διεύρυνσης της ΕΕ κατά τις ημέρες της ελληνικής Προεδρίας, δηλαδή στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Δηλωτική της έντονης διπλωματικής κινητικότητας που αναπτύσσουν τόσο το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και η Βασιλίσσης Σοφίας είναι και η σημερινή συζήτηση με θέμα: «Διεύρυνση της ΕΕ – Δυτικά Βαλκάνια» με ομιλητή τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, την οποία θα συντονίσει η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Έλενα Λαζάρου, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, καθώς η ελληνική πλευρά κινείται ήδη σε επίπεδο οικοδόμησης συμμαχιών εντός των ευρωπαϊκών κρατών ως προς την υποστήριξη της ελληνικής πρωτοβουλίας για τα δυτικά Βαλκάνια, οργανώνοντας ένα σχετικό δίκτυο υποστήριξης, αλλά και ενίσχυσης της αυτοπρόσωπης παρουσίας του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, στα υπό ένταξη κράτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα