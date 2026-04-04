Σκέρτσος: Ο ανερμάτιστος αμοραλισμός είναι το μόνο και αναλλοίωτο brand του Αλέξη Τσίπρα
Ο υπουργός Επικρατείας σε ανάρτησή του στα social media υπενθυμίζει (και επισυνάπτει) το παλαιότερο εξώφυλλο του ιταλικού περιοδικού Panoram που παρουσίαζε Τσίπρα και Βαρουφάκη ως κλόουν
Ο Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του, καταφέρεται κατά των Αλέξη Τσίπρα και Γιάνη Βαρουφάκη για την καταστροφική διαχείριση της κρίσης το 2015, τονίζοντας τη ζημιά που προκλήθηκε στην οικονομία και στους πολίτες. Ειδικότερα, αναφέρεται στην καταστροφή των τραπεζών και τα δισεκατομμύρια που πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι για την αποκατάσταση της κατάστασης, ενώ επικρίνει τη στάση και την αλαζονεία του πρώην πρωθυπουργού. Στην ανάρτηση χρησιμοποιεί το εξώφυλλο του ιταλικού περιοδικού Panorama που έδειχνε Τσίπρα και Βαρουφάκη ως κλόουν, ένα πρωτοσέλιδο που όπως αναφέρει «με είχε εξοργίσει και ταυτόχρονα πληγώσει βαθιά ως Έλληνα το 2015».
Ακολουθεί η ανάρτηση Σκέρτσου
«Το εξώφυλλο αυτό του ιταλικού περιοδικού Panorama με είχε εξοργίσει και ταυτόχρονα πληγώσει βαθιά ως Έλληνα το 2015. Παρουσίαζε την εικόνα που είχαν για εμάς τους Έλληνες, λόγω της ανεκδιήγητης διαπραγμάτευσης του πολιτικού διδύμου Τσίπρα-Βαρουφάκη, οι ευρωπαίοι φίλοι και σύμμαχοί μας.
Από τότε τα χρόνια πέρασαν και η Ελλάδα, παρά τα γνωστά διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα με τα οποία παλεύουμε καθημερινά, έχει αντιστρέψει την ντροπιαστική εικόνα που είχε στο εξωτερικό πριν 10 χρόνια.
Ο μεν Γιάνης Βαρουφάκης παρέμεινε συνεπής στις γραφικές απόψεις του που κόντεψαν να οδηγήσουν στην έξοδο της χώρας από το ευρώ και την άνευ όρων φτωχοποίηση όλων μας. Αυτό όμως δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη χώρα.
Ο δε Αλέξης Τσίπρας απέρριψε μεν τις δοξασίες Βαρουφάκη που κόντεψαν να μας ρίξουν στον Καιάδα, έκανε τις πολιτικές του κωλοτούμπες, υποστηρίζει ότι εξελίχθηκε πολιτικά και διεκδικεί να επανέλθει ξανά στα πολιτικά πράγματα ως rebranded. Ωριμότερος, μετριοπαθέστερος και σοφότερος…
Για να μας πει προχθές με πλήρη πολιτικό κυνισμό και κουτσαβακισμό ότι τελικά θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα αντί να περιμένει έως τον Ιούνιο του 2015. Τι μας λέει αυτή η δήλωση; Ότι η ενδοσκόπηση που έχει κάνει αναζητώντας την «Ιθάκη» του, τον έκανε χειρότερο αντί για καλύτερο.
Το πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι μόνο το πόσο άσχετος και επικίνδυνος είναι για την οικονομία. Ούτε ότι είναι ανεπίδεκτος να πάρει οποιοδήποτε μάθημα από τα τραγικά λάθη που έχουν σημαδέψει την πολιτική του σταδιοδρομία έως σήμερα.
Το βαθύτερο πρόβλημα αυτού του ανθρώπου είναι ο πολιτικός του αμοραλισμός. Δηλαδή, η βαθιά αλαζονεία που τον χαρακτηρίζει εξαιτίας της οποίας αντιμετωπίζει τους πολίτες ως ανόητους και αμνήμονες. Αυτό είναι ασυγχώρητο.
Οι τράπεζες που θέλει να ξανακλείσει ο κύριος Τσίπρας κόστισαν στους έλληνες φορολογούμενους κατά την δήθεν περήφανη διαπραγμάτευση του 2015 σχεδόν 25 δις ευρώ. Αυτά τα πληρώσαμε όλοι εμείς από την τσέπη μας. Όχι ο κ. Τσίπρας. Ούτε ο κ. Βαρουφάκης.
Διότι το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή οι έλληνες φορολογούμενοι, έχασε τουλάχιστον 20 δις ευρώ από τη χρηματιστηριακή αξία των τραπεζικών μετοχών που είχε στην κυριότητα του μέχρι το χρηματιστήριο να καταρρεύσει λόγω των capital controls. Και στη συνέχεια έβαλε άλλα 5,5 δις ευρώ από την τσέπη μας για να τις διασώσει και να τις παραδώσει μπιτ παρά στους ιδιώτες επενδυτές.
Ας αφήσει λοιπόν τις μαγκιές στην άκρη ο Αλέξης Τσίπρας που επιχειρεί να το παίξει για άλλη μια φορά αντισυστημικός. Η ζημιά που έχει κάνει στην εθνική οικονομία, στην τσέπη των πολιτών αλλά και στις προσδοκίες όσων των πίστεψαν και τον ψήφισαν είναι ανεπανόρθωτη και ιστορικά καταγεγραμμένη. Δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ούτε τρώμε κουτόχορτο».
