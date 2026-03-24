Χριστοδουλίδης σε Ανδρουλάκη: «Για πρώτη φορά αλληλεγγύη στην πράξη, η Κύπρος δεν είναι μέρος της κρίσης»
Συνάντηση του Κύπριου πρόεδρου με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Τι συζήτησαν
Τη θέση ότι η Κύπρος είδε για πρώτη φορά έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι απλώς δηλώσεις και ανακοινώσεις, διατύπωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Λευκωσία επιχειρεί να μετατρέψει τη γεωπολιτική πίεση των τελευταίων ημερών σε πολιτικό και στρατηγικό κεκτημένο για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο Κύπριος Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι η ασφάλεια της Κύπρου αντιμετωπίστηκε στην πράξη ως ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας, σημειώνοντας πως αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα και ανοίγει τη συζήτηση για ουσιαστική ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, η οποία προβλέπει υποχρέωση βοήθειας προς κράτος μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση.
Το μήνυμα προς τις ΒρυξέλλεςΟ Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος δεν είναι μέρος της κρίσης αλλά μέρος της λύσης στην περιοχή, επιχειρώντας να ενισχύσει τη γραμμή της Λευκωσίας ότι το νησί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παθητικός παρατηρητής ή ως περιφερειακό παράρτημα της αναταραχής στη Μέση Ανατολή, αλλά ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένο ρόλο, θεσμικό βάρος και δικαιώματα ασφάλειας.
Στην ίδια κατεύθυνση, ο Πρόεδρος της Κύπρου συνέδεσε ευθέως την ευρωπαϊκή στάση με το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας πως η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να λειτουργήσει ως η ισχυρότερη ασφαλιστική δικλείδα για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Πρόκειται για διατύπωση με καθαρό πολιτικό αποτύπωμα, αφού η Λευκωσία επιδιώκει εδώ και καιρό να εντάξει πιο έντονα την ευρωπαϊκή διάσταση στη συζήτηση για το μέλλον της ασφάλειας μετά από μια ενδεχόμενη λύση.
Ανδρουλάκης: Κανένα κράτος της ΕΕ στον πόλεμοΑπό την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασική θέση ότι κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο κατά του Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι η μη εμπλοκή δεν μπορεί να σημαίνει αδράνεια. Υπογράμμισε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να δείξουν πλήρη αλληλεγγύη σε όποιο κράτος μέλος το ζητήσει και χαιρέτισε το γεγονός ότι αυτή η στήριξη εκδηλώθηκε υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε και ιστορική διάσταση στη συζήτηση, σημειώνοντας ότι η σημερινή δυνατότητα της Κύπρου να απολαμβάνει τέτοια ευρωπαϊκή στήριξη είναι αποτέλεσμα της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και με άλυτο το Κυπριακό, μια εξέλιξη που απέδωσε στη στρατηγική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Αθήνα θα στηρίζει σταθερά μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και απέκλεισε κάθε προοπτική αποδοχής σχεδίων διχοτόμησης.
