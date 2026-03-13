Πιερρακάκης στο Greece Talks του travel.gr: Το παλιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο μπορεί να γίνει ένα νέο «μικρό Ελληνικό»
Πιερρακάκης στο Greece Talks του travel.gr: Το παλιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο μπορεί να γίνει ένα νέο «μικρό Ελληνικό»
Έργα που επί χρόνια παρέμεναν στάσιμα πλέον προχωρούν, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών - «Εφόσον υπάρξει βαθύ και διαρκές πρόβλημα, η κυβέρνηση θα παρέμβει και κανένα νοικοκυριό δεν θα μείνει χωρίς στήριξη»
Την εκτίμηση ότι το παλιό αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο «μικρό Ελληνικό» διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection», που διοργάνωσε το Travel.gr σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι η φετινή χρονιά διαγράφεται πολύ καλή για τον τουρισμό, ενώ τα έσοδα του νησιού παρουσιάζουν σημαντική ενίσχυση. Όπως ανέφερε, η Κρήτη συμβάλλει περίπου κατά 20% στα τουριστικά έσοδα της χώρας, ενώ η συνολική συμβολή της στο ΑΕΠ φτάνει το 5%, γεγονός που, όπως σημείωσε, αποτυπώνει τη βαρύτητα του νησιού στην εθνική οικονομία.
Αναφερόμενος στις μεγάλες υποδομές, τόνισε ότι έργα που επί χρόνια παρέμεναν στάσιμα πλέον προχωρούν, φέρνοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τον ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι. Υπογράμμισε ακόμη ότι η χώρα διαθέτει πλέον και μηχανισμούς και τεχνογνωσία για να υλοποιεί μεγάλα projects ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε κρίσιμης σημασίας την αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια περιοχή περίπου 2.000 στρεμμάτων, η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την πόλη και συνολικά για την Κρήτη.
Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι η αναπτυξιακή ώθηση δεν συνδέεται μόνο με τον τουρισμό, αλλά και με ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων. Αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και σε άλλα διαθέσιμα εργαλεία, λέγοντας ότι μέσω αυτών μπορούν να προωθηθούν σημαντικά έργα στο νησί, όπως οι φοιτητικές εστίες που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ. Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσα από σύγχρονα χρηματοδοτικά μοντέλα.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε επίσης ότι ο πλούτος της Κρήτης δεν εξαντλείται στον τουρισμό, αλλά περιλαμβάνει και την παραγωγική βάση, τις επιχειρήσεις και τις εξαγωγές της. Όπως είπε, το τουριστικό προϊόν του νησιού πρέπει να μετασχηματιστεί έτσι ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στον χρόνο και να μην περιορίζεται μόνο στους θερινούς μήνες. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία έχει ήδη διανύσει σημαντική απόσταση, καθώς οι εξαγωγές από το 20% του ΑΕΠ την περίοδο εισόδου στην κρίση έχουν πλέον ξεπεράσει το 40%, με επόμενο στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 51%.
Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται εντός στόχων, με το χρέος να ακολουθεί πορεία αποκλιμάκωσης και τη θέση της χώρας να ενισχύεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τόνισε ακόμη ότι σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, επισημαίνοντας ότι ακόμη και στο τελευταίο Eurogroup η διάθεση μεταβαλλόταν ανάλογα με την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Ξεκαθάρισε πάντως ότι, εφόσον υπάρξει βαθύ και διαρκές πρόβλημα, η κυβέρνηση θα παρέμβει και κανένα νοικοκυριό δεν θα μείνει χωρίς στήριξη.
Τέλος αναφερόμενος στην εμπειρία της προεδρίας του Eurogroup, σημείωσε χαριτολογώντας πως ο πρωθυπουργός του είπε «εάν κερδίσεις θα πρέπει να εργάζεσαι πλέον στο 130%».
Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας και ο CEO της Πλαστικά Κρήτης Μιχάλης Λεμπιδάκης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Αντώνης Σρόιτερ.
Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι η φετινή χρονιά διαγράφεται πολύ καλή για τον τουρισμό, ενώ τα έσοδα του νησιού παρουσιάζουν σημαντική ενίσχυση. Όπως ανέφερε, η Κρήτη συμβάλλει περίπου κατά 20% στα τουριστικά έσοδα της χώρας, ενώ η συνολική συμβολή της στο ΑΕΠ φτάνει το 5%, γεγονός που, όπως σημείωσε, αποτυπώνει τη βαρύτητα του νησιού στην εθνική οικονομία.
Αναφερόμενος στις μεγάλες υποδομές, τόνισε ότι έργα που επί χρόνια παρέμεναν στάσιμα πλέον προχωρούν, φέρνοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τον ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι. Υπογράμμισε ακόμη ότι η χώρα διαθέτει πλέον και μηχανισμούς και τεχνογνωσία για να υλοποιεί μεγάλα projects ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε κρίσιμης σημασίας την αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια περιοχή περίπου 2.000 στρεμμάτων, η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την πόλη και συνολικά για την Κρήτη.
Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι η αναπτυξιακή ώθηση δεν συνδέεται μόνο με τον τουρισμό, αλλά και με ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων. Αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και σε άλλα διαθέσιμα εργαλεία, λέγοντας ότι μέσω αυτών μπορούν να προωθηθούν σημαντικά έργα στο νησί, όπως οι φοιτητικές εστίες που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ. Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσα από σύγχρονα χρηματοδοτικά μοντέλα.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε επίσης ότι ο πλούτος της Κρήτης δεν εξαντλείται στον τουρισμό, αλλά περιλαμβάνει και την παραγωγική βάση, τις επιχειρήσεις και τις εξαγωγές της. Όπως είπε, το τουριστικό προϊόν του νησιού πρέπει να μετασχηματιστεί έτσι ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στον χρόνο και να μην περιορίζεται μόνο στους θερινούς μήνες. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία έχει ήδη διανύσει σημαντική απόσταση, καθώς οι εξαγωγές από το 20% του ΑΕΠ την περίοδο εισόδου στην κρίση έχουν πλέον ξεπεράσει το 40%, με επόμενο στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 51%.
Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται εντός στόχων, με το χρέος να ακολουθεί πορεία αποκλιμάκωσης και τη θέση της χώρας να ενισχύεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τόνισε ακόμη ότι σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, επισημαίνοντας ότι ακόμη και στο τελευταίο Eurogroup η διάθεση μεταβαλλόταν ανάλογα με την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Ξεκαθάρισε πάντως ότι, εφόσον υπάρξει βαθύ και διαρκές πρόβλημα, η κυβέρνηση θα παρέμβει και κανένα νοικοκυριό δεν θα μείνει χωρίς στήριξη.
Τέλος αναφερόμενος στην εμπειρία της προεδρίας του Eurogroup, σημείωσε χαριτολογώντας πως ο πρωθυπουργός του είπε «εάν κερδίσεις θα πρέπει να εργάζεσαι πλέον στο 130%».
Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας και ο CEO της Πλαστικά Κρήτης Μιχάλης Λεμπιδάκης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Αντώνης Σρόιτερ.
