Επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχία για τη Δυτική Όχθη – Τόνισε ότι δεν θα πρέπει να επηρεαστεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα