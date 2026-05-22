Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρηση από τη Βουλή: «Οι πολίτες θέλουν παρουσία και όχι φυγή»

αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση της Βουλής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών ανέβασε το πολιτικό θερμόμετρο, με την κυβέρνηση να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τη στάση της.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , μιλώντας στο ERTNEWS Radio, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επέλεξαν «τις φωνές, την αποχώρηση και τη φυγή» αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα.«Με νομικά άρτια τεκμηρίωση τέθηκε ένα παρεμπίπτον ζήτημα. Η αντιπολίτευση, αντί να το αντικρούσει με τα δικά της νομικά, πολιτικά και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε την αποχώρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος υποστήριξε ότι «οι πολίτες επιλέγουν βουλευτές για να δίνουν τις μάχες με την παρουσία τους και όχι αποχωρώντας», κάνοντας λόγο για «παρωχημένες πρακτικές» που, όπως είπε, «δεν αγγίζουν την κοινωνία».Αναφερόμενος στη συζήτηση για την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων , ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η σημερινή περίπτωση διαφέρει από εκείνη του 2022, καθώς τότε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή αλλά είχε ψηφίσει «παρών», ενώ δεν είχε τεθεί αντίστοιχο παρεμπίπτον ζήτημα.Παράλληλα, σημείωσε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα η υπόθεση των υποκλοπών έχει ερευνηθεί εκτενώς από τη Δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει αποφάσεις και διατάξεις «σε ανώτατο επίπεδο» σχετικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή κρατικών λειτουργών, ενώ έχει υπάρξει και πρωτόδικη απόφαση για τέσσερις ιδιώτες.Αιχμηρή απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαράς έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε «προσωπικές στρατηγικές».Μιλώντας για την ομιλία του κ. Σαμαρά στη Βουλή, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η υποχρέωση και η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να απαντά στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με τη διόρθωση λαθών που οι πολίτες ζητούν να διορθωθούν».«Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι συχνά στην πολιτική ζωή «η προσωπική ατζέντα πρώην πολιτικών μετατρέπεται σε πολιτική επίθεση».Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι το μήνυμα «κανείς δεν περισσεύει» εξακολουθεί να ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έθεσε σαφείς πολιτικές διαχωριστικές γραμμές.«Δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε στρατηγικές επιλογές που έχουν ισχυροποιήσει τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.«Η κυβέρνηση αυτή δεν θα βάλει νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όσοι έχουν υπηρετήσει την παράταξη αυτό είναι δεδομένο. Όχι όμως με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα που αναπαράγει ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν χαρακτηρίζει «ακροδεξιά» τη ρητορική του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να προσωποποιήσει την κριτική, λέγοντας πως δεν πρόκειται να χαρακτηρίσει έναν πολιτικό «που συνέβαλε για να κρατηθεί η χώρα όρθια».



Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «κάποιες τοποθετήσεις αδικούν αυτόν τον ρόλο», υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Σαμαράς είχε δεχθεί σφοδρές επιθέσεις στο παρελθόν από τις «πάνω και κάτω πλατείες».



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τις αιτιάσεις περί «μειοδοσίας» ή «υποχωρητικής εξωτερικής πολιτικής», τονίζοντας ότι επί πρωθυπουργίας Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφηκε η ΑΟΖ με την Ιταλία και προχώρησαν τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.



Απαντώντας τέλος στις αναφορές περί «φρενοκομείου» στην πολιτική ζωή, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «για αυτή τη διαπίστωση θα απαντήσουν οι πολίτες», προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος στον οποίο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες για αυτή την κατάσταση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».



«Τον έχουν πει προδότη, αρχιερέα της συγκάλυψης, τον έχουν κατηγορήσει για το οτιδήποτε», κατέληξε.