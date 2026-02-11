Τα παρασκήνια της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Η γιγαντοοθόνη, τα κομπολόγια και η συζήτηση για τις κουζίνες Ελλάδας-Τουρκίας

«Καλώς ήρθατε στην Τουρκία αξιότιμε πρωθυπουργέ» έγραφε η οθόνη στο κέντρο της Άγκυρας με φωτογραφίες Ερντογάν και Μητσοτάκη και τις δύο σημαίες - Οι χαλαρές συνομιλίες στο δείπνο και η ορχήστρα που έπαιζε ελληνικά και τουρκικά τραγούδια