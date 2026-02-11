Τα παρασκήνια της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Η γιγαντοοθόνη, τα κομπολόγια και η συζήτηση για τις κουζίνες Ελλάδας-Τουρκίας
«Καλώς ήρθατε στην Τουρκία αξιότιμε πρωθυπουργέ» έγραφε η οθόνη στο κέντρο της Άγκυρας με φωτογραφίες Ερντογάν και Μητσοτάκη και τις δύο σημαίες - Οι χαλαρές συνομιλίες στο δείπνο και η ορχήστρα που έπαιζε ελληνικά και τουρκικά τραγούδια
Το καλό κλίμα στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Άγκυρα αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τουρκική πρωτεύουσα.
Φτάνοντας από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Άγκυρας, η ελληνική αποστολή αντίκρισε μια οθόνη με το μήνυμα «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία αξιότιμε πρωθυπουργέ» στα ελληνικά και στα τουρκικά με φωτογραφίες Ερντογάν και Μητσοτάκη και φόντο τις δύο σημαίες.
Η φιλική ατμόσφαιρα, φάνηκε και στα ενσταντανέ που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στο «Λευκό Παλάτι».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ευγενής στην υποδοχή του καλεσμένου του, αν και ήταν μάλλον κουρασμένος και σχετικά αγέλαστος.
Η συνάντηση και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών κινήθηκαν σε φιλικούς τόνους, ενώ αμέσως μετά ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε στον Έλληνα πρωθυπουργό ένα φωτογραφικό άλμπουμ με παλαιότερες συναντήσεις τους.
Λίγο αργότερα σχημάτισαν «πηγαδάκι» ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έδειξε στον κ. Βαρθολομαίο το κομπολόι του, ένα κόκκινο από κεχριμπάρι, ενώ ο Πατριάρχης το δικό του, με χρυσές χάντρες με τον Τούρκο πρόεδρο να επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι και στην Τουρκία το κομπολόι αποτελεί αγαπημένο αξεσουάρ.
Ο κ. Ερντογάν συζήτησε για αρκετή ώρα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά και τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ. Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ που συνόδευσε στην Άγκυρα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, φορούσε κοστούμι, αφού στην Τουρκία οι ιερωμένοι μπορούν να φορούν τα ιερατικά άμφια μόνον εφόσον βρίσκονται σε χώρους λατρείας. Εξαιρείται του κανόνα ο Πατριάρχης.
Εξαιρετικό κλίμα επικράτησε και στο δείπνο, που κράτησε λίγο παραπάνω από μία ώρα.
Στο δείπνο μάλιστα η τουρκική προεδρία είχε μεριμνήσει να υπάρχει ορχήστρα που έπαιξε γνωστά ελληνικά και τουρκικά κομμάτια.
Μητσοτάκης και Ερντογάν που ήταν στην ίδια ροτόντα, επέλεξαν πιο κοινωνική συζήτηση μεταξύ τους. Μίλησαν για τις οικογένειές τους, τα ταξίδια τους αλλά και για την ελληνική και τουρκική κουζίνα, δίνοντας έμφαση μάλιστα στις πίτες.
Στο δείπνο, «λύθηκαν» και οι υπουργοί των δύο χωρών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους.
Αμέσως μετά ο Ταγίπ Ερντογάν συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως το αυτοκίνητό του, όπου και τον αποχαιρέτησε θερμά και ο Έλληνας πρωθυπουργός τον ευχαρίστησε για την φιλοξενία.
