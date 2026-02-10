Στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 15:15 το ραντεβού με Ερντογάν
Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών και δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος πρόεδρος προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού
Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στις 15.15, ώρα Ελλάδας και όχι στις 14.15 που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.
Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.
Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.
Σημειώνεται ότι οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας είναι η εξής:
1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης
2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας
5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη
7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης
8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης
9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης
