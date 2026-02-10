Στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 15:15 το ραντεβού με Ερντογάν

Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών και δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος πρόεδρος προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού