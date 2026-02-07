Μωραΐτης κατά Κασσελάκη: Στα όρια του λούμπεν να γράψω για αυτόν, το σούσι βρομάει από το κεφάλι

Αφορμή η πρόταση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρτατίας για μετονομασία του κόμματος





Αφού ορκίστηκε στην αμεσοδημοκρατία, σήμερα αλλάζει μόνος του το όνομα που επέλεξαν και ψήφισαν τα μέλη, γράφει για τον Στέφανο Κασσελάκη ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης σε ανάρτησή του στην οποία σχολιάζει την πρόταση του αρχηγού του Κινήματος Δημοκρατίας.Γράφει ακόμη ότι στο κόμμα υπάρχουν δύο ειδών μέλη: οι κανονικοί άνθρωποι και τα τρολ και οι φανατικοί «που αν βγει και τους πει "από σήμερα λεγόμαστε Φάρλεϊ", θα κάνουν γαβ γαβ ενθουσιασμένοι».Προσθέτει ότι «ο Κασσελάκης δεν έχει κανέναν να τον μαζέψει από τις αυτοκαταστροφικές γκάφες του» ενώ βλέπει ότι στο κόμμα «δεν πατάει ψυχή». «Αντί να καταλάβει ότι τα έκανε ο ίδιος σαλάτα, του φταίει το όνομα», καταλήγει με παρατηρεί δηκτικά ότι «το σούσι βρομάει από το κεφάλι.





Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη:Ξέρω ότι το να γράψω πλέον για τον Κασσελάκη είναι στα όρια του λούμπεν και δεν αφορά κανέναν.Το έκανα, τρώγοντας όλο το σκ@το από τα τρολ του, όταν όφειλα.Τώρα πια η αποκάλυψή του έχει γίνει. Όλοι ξέρουν. Όλοι γελάνε. Το σημερινό μου κείμενο είναι μόνο ένα σχόλιο πάνω σε μία επιθεώρηση.Αυτός ο άνθρωπος, αφού ορκίστηκε στην αμεσοδημοκρατία, σήμερα αλλάζει μόνος του το όνομα που επέλεξαν και ψήφισαν τα μέλη.Και τι όνομα διαλέγει; ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ! Το όνομα του κόμματος του Ανδρέα Λοβέρδου πριν πάει στη ΝΔ!Και από κάτω, δύο ειδών μέλη: Τα τρολ και οι φανατικοί που αν βγει και τους πει «από σήμερα λεγόμαστε Φάρλεϊ», θα κάνουν γαβ γαβ ενθουσιασμένοι.Κι από την άλλη, άνθρωποι κανονικοί, που τους ήρθε πάλι ο ουρανός σφοντύλι και θα πρέπει να καταπιούν τη νέα προσβολή στη νοημοσύνη τους γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν πως εξαπατήθηκαν.Πόσα να αντέξουν; Τη μία γίνονται νεοφιλελεύθεροι Renew, την άλλη συνεργάζονται με τη ΝΔ, μετά δε συνεργάζονται με τη ΝΔ, μετά θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, μετά βομβαρδίζουν το Ιράν, μετά δεν το βομβαρδίζουν αλλά ο βομβαρδισμός βρίσκεται… χαμηλά στο μενού του Προέδρου.Και ένα ωραίο Σάββατο πρωί ξεκινούν να πάνε στο Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας και επιστρέφουν σπίτι με άλλο όνομα.

Δε θα σταθώ στο ότι ο Κασσελάκης δεν έχει κανέναν να τον μαζέψει από τις αυτοκαταστροφικές γκάφες του (φτιάχνεις κόμμα, κάνεις αμάν να μάθει ο κόσμος πώς το λένε και αλλάζεις όνομα παίρνοντας… του Λοβέρδου).



Θα σταθώ στην ουσία:



Έχεις μία ταβέρνα που τη λένε «η ωραία Ρούμελη». Πάει άπατη γιατί ο ιδιοκτήτης τα έχει τόσο χαμένα ώστε στην κουζίνα του μπουρδουκλώνει σούσι, προβατίνα και τάκος μαζί.



Και βλέπει ο ιδιοκτήτης ότι δεν πατάει ψυχή.



Κι αντί να καταλάβει ότι τα έκανε ο ίδιος σαλάτα, του φταίει το όνομα. Και «Η ωραία Ρούμελη» γίνεται «Τα ωραία Τρίκαλα» σερβίροντας το ίδιο χάος.



Φίλες και φίλοι του Κινήματος Δημοκρατίας, των Δημοκρατών, του Προοδευτικού Κέντρου ή όπως του φανεί του λωλοστεφανή να σας πει του χρόνου, κρατήστε κάτι:



Το σούσι βρομάει από το κεφάλι.