Περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στη συνάντηση Δένδια με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών
Περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στη συνάντηση Δένδια με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών
Επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί στη χώρα ο Έλληνας υπουργός
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Rajnath Singh.
Επιπλέον, ο κ. Δένδιας τονίζει: «Είχαμε εγκάρδια συζήτηση για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Rajnath Singh.
Επιπλέον, ο κ. Δένδιας τονίζει: «Είχαμε εγκάρδια συζήτηση για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».
Είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος από τον φίλο, Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Subrahmanyam Jaishankar @DrSJaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής μου στη χώρα, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου μου Rajnath Singh @rajnathsingh.— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 6, 2026
Είχαμε… pic.twitter.com/vZAxGbAM73
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα