Περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στη συνάντηση Δένδια με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί στη χώρα ο Έλληνας υπουργός 

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Rajnath Singh.

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας τονίζει: «Είχαμε εγκάρδια συζήτηση για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

