Καμμένος: Θα κάνω κακό στην Καρυστιανού αν έχω επαφή, σοβαρή η στάση Μητσοτάκη να μην κάνει πρόωρες εκλογές

Πιο αιχμηρός ήταν για τον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας πως «αν κάνει κόμμα θα κάνω κι εγώ. Δεν θα επιτρέψω να κοροϊδέψει ξανά τον κόσμο. Τι θέλει πια, έγινε κυβέρνηση, πρωθυπουργός, σε αυτή την ηλικία θέλει να κάνει ξανά τα ίδια. Θα τον σταματήσω εγώ, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχει σταματήσει κανείς».Σε άλλη ερώτηση, δε, για τις παρεμβάσεις Καραμανλή-Σαμαρά, ο πρώην υπουργός είπε «για τον Καραμανλή πιστεύω ότι δεν έχει ιδιοτέλεια, για τον Σαμαρά δεν είμαι σίγουρος».Χαρακτήρισε, επίσης, ως «το μεγαλύτερο έγκλημα της κυβέρνησης Τσίπρα» τη Συμφωνία των Πρεσπών λέγοντας πως «τώρα είναι η ώρα να καταλυθεί, γιατί δεν εφαρμόζεται από την πλευρά τους. Είναι ώρα να καταγγελθεί η συμφωνία από την κυβέρνηση».