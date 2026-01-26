Γεωργιάδης για τη φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα: Κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα οι 6 τραυματίες

«Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους», τόνισε ο υπουργός Υγείας