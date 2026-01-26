Γεωργιάδης για τη φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα: Κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα οι 6 τραυματίες
Άδωνις Γεωργιάδης Φωτιά Τρίκαλα Εργοστάσιο Βιολάντα

Γεωργιάδης για τη φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα: Κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα οι 6 τραυματίες

«Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους», τόνισε ο υπουργός Υγείας

Γεωργιάδης για τη φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα: Κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα οι 6 τραυματίες
«Στο Νοσοκομείο Τρικάλων είναι έξι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους» δήλωσε στο ΕΡΤnews Radio ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με την κατάσταση των εργαζόμενων στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σημείωσε ότι έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, και δεν υπάρχει κανένας φόβος και καμία ανησυχία για τη ζωή τους.
