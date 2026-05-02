Premier League: Νίκη σωτηρίας για τη Λιντς, 3-1 την Μπέρνλι, δείτε τα γκολ
Το σύνολο του Φάρκε είναι στην 14η θέση με 43 βαθμούς, στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη - Αντίθετα η Μπέρλνι ακολουθεί τη Γουλβς στην Τσάμπιονσιπ

Μια νίκη, η οποία εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην Premier League, πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (1/5) η Λιντς.

Τα «παγώνια» επικράτησαν 3-1 της υποβιβασμένης Μπέρνλι στο «Έλαντ Ρόουντ», στην αναμέτρηση με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 35ης αγωνιστικής, και -έστω και με αγώνα περισσότερο- βρίσκονται πλέον στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Λιντς – Μπέρνλι: 3-1 (MD 35, 1/5/26)


Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:

Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 2/5
Νιούκαστλ-Μπράιτον 2/5
Γουλβς-Σάντερλαντ 2/5
Άρσεναλ-Φούλαμ 2/5
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3/5
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3/5
Άστον Βίλα-Τότεναμ 3/5
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Άρσεναλ 73 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 61
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48
Φούλαμ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Λιντς 43 -35αγ.
Νιούκαστλ 42
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

