Premier League: Νίκη σωτηρίας για τη Λιντς, 3-1 την Μπέρνλι, δείτε τα γκολ
Premier League: Νίκη σωτηρίας για τη Λιντς, 3-1 την Μπέρνλι, δείτε τα γκολ
Το σύνολο του Φάρκε είναι στην 14η θέση με 43 βαθμούς, στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη - Αντίθετα η Μπέρλνι ακολουθεί τη Γουλβς στην Τσάμπιονσιπ
Μια νίκη, η οποία εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην Premier League, πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (1/5) η Λιντς.
Τα «παγώνια» επικράτησαν 3-1 της υποβιβασμένης Μπέρνλι στο «Έλαντ Ρόουντ», στην αναμέτρηση με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 35ης αγωνιστικής, και -έστω και με αγώνα περισσότερο- βρίσκονται πλέον στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:
Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 2/5
Νιούκαστλ-Μπράιτον 2/5
Γουλβς-Σάντερλαντ 2/5
Άρσεναλ-Φούλαμ 2/5
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3/5
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3/5
Άστον Βίλα-Τότεναμ 3/5
Τα «παγώνια» επικράτησαν 3-1 της υποβιβασμένης Μπέρνλι στο «Έλαντ Ρόουντ», στην αναμέτρηση με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 35ης αγωνιστικής, και -έστω και με αγώνα περισσότερο- βρίσκονται πλέον στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:
Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 2/5
Νιούκαστλ-Μπράιτον 2/5
Γουλβς-Σάντερλαντ 2/5
Άρσεναλ-Φούλαμ 2/5
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3/5
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3/5
Άστον Βίλα-Τότεναμ 3/5
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Άρσεναλ 73 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 61
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48
Φούλαμ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Λιντς 43 -35αγ.
Νιούκαστλ 42
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Άρσεναλ 73 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 61
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48
Φούλαμ 48
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.
Λιντς 43 -35αγ.
Νιούκαστλ 42
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 36
Τότεναμ 34
Μπέρνλι 20 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--
