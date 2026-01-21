Βουλή: Η στιγμή που χτυπά το 112 στα κινητά των βουλευτών στην Ολομέλεια, δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βουλή Βασίλης Κόκκαλης 112 Καιρός

Βουλή: Η στιγμή που χτυπά το 112 στα κινητά των βουλευτών στην Ολομέλεια, δείτε βίντεο

«Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112» είπαν στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη

Βουλή: Η στιγμή που χτυπά το 112 στα κινητά των βουλευτών στην Ολομέλεια, δείτε βίντεο
Χρήστος Μπόκας
21 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυμα από το 112 ήρθε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας με την κάμερα της Βουλής να απαθανατίζει τη στιγμή που ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος μέσα στην Ολομέλεια.

Όταν, άρχισαν να ηχούν ομαδικά τα κινητά τηλέφωνα των βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια, από τα έδρανα της ΝΔ ακούστηκε κάποιος να απευθύνεται στον Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ) που μόλις είχε ανέβει στο βήμα της αίθουσας.

«Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112» του είπαν για να ανταπαντήσει ο κ. Κόκκαλης απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα: «για εσάς είναι. Ώρα να φύγετε».

Δείτε το σχετικό βίντεο:
Η στιγμή που ήρθε το μήνυμα από το 112
Χρήστος Μπόκας
21 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης