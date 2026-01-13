Αναβάλλεται το Προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων
Αναβάλλεται το Προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Ο σχεδιασμός για έναρξη των προσυνεδριακών διαδικασιών από τη Νέα Δημοκρατία παίρνει παράταση και θα ξεδιπλωθεί από τον Φεβρουάριο και μετά

Αναβάλλεται το Προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων
Γιώργος Ευγενίδης
Μπορεί να μην είχε επισήμως ανακοινωθεί, όμως η Νέα Δημοκρατία σχεδίαζε το Σάββατο να πραγματοποιήσει προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη με θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, εκκινώντας τον σχεδιασμό της για θεματικά προσυνέδρια ανά την Ελλάδα έως το συνέδριό της που θα γίνει 15-17 Μαϊου στην Αθήνα.

Σε συνεννόηση της Αθήνας με τη Διοικούσα Επιτροπή στη Θεσσαλονίκη αποφασίστηκε ότι δεν είναι σκόπιμο να ανέβει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, όσο το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων παραμένει ανοιχτό, καθώς αφενός θα επισκιαζόταν η συζήτηση, αφετέρου μπορεί να υπήρχαν διαμαρτυρίες έξω από το Βελλίδειο, όπου θα γινόταν η συνεδρίαση.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο σχεδιασμός για έναρξη των προσυνεδριακών διαδικασιών παίρνει παράταση και θα ξεδιπλωθεί από τον Φεβρουάριο και μετά.
