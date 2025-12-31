Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομεία

Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα

Ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επίσκεψη σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προσφέροντας δώρα και ανταλλάσσοντας ευχές με τα παιδιά που νοσηλεύονται

Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα
Επίσκεψη σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας πραγματοποίησε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στόχος της επίσκεψης ήταν τα παιδιά που νοσηλεύονται να μη στερηθούν τη χαρά των εορτών, παρά το γεγονός ότι περνούν τις γιορτινές ημέρες στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός αντάλλαξε ευχές με τα παιδιά και τους γονείς τους, επισημαίνοντας ότι εισέπραξε μηνύματα ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα που παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη συμβολή του ΕΣΥ, τονίζοντας ότι συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες, παρά την κριτική που δέχεται κατά καιρούς.

Ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε την ανάρτησή του ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους, με υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης