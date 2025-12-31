Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα
Ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επίσκεψη σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προσφέροντας δώρα και ανταλλάσσοντας ευχές με τα παιδιά που νοσηλεύονται
Επίσκεψη σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας πραγματοποίησε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στόχος της επίσκεψης ήταν τα παιδιά που νοσηλεύονται να μη στερηθούν τη χαρά των εορτών, παρά το γεγονός ότι περνούν τις γιορτινές ημέρες στο νοσοκομείο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός αντάλλαξε ευχές με τα παιδιά και τους γονείς τους, επισημαίνοντας ότι εισέπραξε μηνύματα ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα που παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στη συμβολή του ΕΣΥ, τονίζοντας ότι συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες, παρά την κριτική που δέχεται κατά καιρούς.
Ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε την ανάρτησή του ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους, με υγεία.
