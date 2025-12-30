Δείτε βίντεο: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας ανθίζει, μακάρι το 2026 να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Ελλάδα ΗΠΑ Πρέσβης των ΗΠΑ

Δείτε βίντεο: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας ανθίζει, μακάρι το 2026 να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας, λέει η πρέσβης στο μήνυμά της για το νέο έτος

Δείτε βίντεο: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας ανθίζει, μακάρι το 2026 να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, το μήνυμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
19 ΣΧΟΛΙΑ
Η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας είναι πιο ισχυρή από ποτέ και μπορεί να «ανθίσει» ακόμη περισσότερο τονίζει σε μήνυμά της για το νέο έτος, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Δείτε το μήνυμα:

Η πρέσβης αναφέρεται στους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Τονίζει ότι μέσα στους τελευταίους μήνες του 2026 «υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε πρωτοβουλίες καινοτομίας και ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας».

Αναφέρεται στα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, που θα εορταστούν το 2026 και λέει ότι «το να τιμήσουμε αυτή την επέτειο από την Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.

Καταλήγει λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τη φιλία, τη συνεργασία και το όραμά σας. Εσείς είστε ο λόγος που η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανθίζει, είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη περισσότερο».

19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης