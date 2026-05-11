Θεσσαλονίκη: Αναζητείται ακόμα η σορός του 54χρονου που δολοφόνησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία, στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες
Οι δράστες φέρεται να έδεσαν το θύμα με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ - μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν το άψυχο σώμα στον ποταμό Λουδία
Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, 43 και 44 ετών, που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα κι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, όταν τρεις άνδρες μετέβησαν στην οικία δύο Ρομά και ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους τρεις φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, το οποίο στη συνέχεια έριξαν στον ποταμό.
Οι Αρχές ενημερώθηκαν από πολίτη που είδε τους δράστες να τοποθετούν τη σορό σε αυτοκίνητο. Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για το περιστατικό, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο.
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως έδεσαν το θύμα με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ - μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν το άψυχο σώμα στον ποταμό Λουδία. Παρά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα.
Σημαντική εξέλιξη στην πορεία της έρευνας αποτέλεσε η κατάθεση πολίτη, η οποία βοήθησε τις αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.
