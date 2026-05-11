Το βίντεο Τσίπρα που δείχνει προς το νέο κόμμα: «Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;»
Σήμερα η ομιλία στο Χαλάνδρι που φαντάζει ως το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στο τελικό στάδιο, ήτοι την επίσημη παρουσίαση της πρότασής του για το νέο κόμμα
Στο Θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι στρέφονται απόψε οι προβολείς των προοδευτικών δυνάμεων, αφού ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας πυκνώνει κατακόρυφα τις δημόσιες παρεμβάσεις του, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.
Ήδη, στην Αμαλίας, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται «επί ποδός πολέμου», καθώς οι συνεργάτες του εκτιμούν πως η πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Υπό αυτήν την έννοια, ο κύκλος των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα, που «τρέχει» τις προετοιμασίες για το νέο κόμμα, έχει επικεντρωθεί στη δρομολόγηση όλων των τελευταίων εκκρεμοτήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία του νέου κόμματος.
Ενδεικτικό του κλίματος το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα λίγες ώρες πριν την εκδήλωση στο Χαλάνδρι, με αποσπάσματα από τις παρουσιάσεις του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα σε 9 πόλεις. Όπως γράφει στη λεζάντα του βίντεο «Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;»
Το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αποψινή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στο Χαλάνδρι ενέχει, τόσο αντικειμενικά, όσο και ουσιαστικά κομβική σημασία. Και αυτό, γιατί φαντάζει ως το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στο τελικό στάδιο, ήτοι την επίσημη παρουσίαση της πρότασής του για το νέο κόμμα, τις προδιαγραφές και την ιδρυτική του διακήρυξη.
Πρόκειται, δηλαδή, για έναν σταθμό στην τελική φάση μιας διαδρομής που ξεκίνησε με την Ιθάκη και τις παρουσιάσεις της και θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση του νέου πολιτικού σχήματος. Πολύ περισσότερο, όταν κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι «η Κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής».
Ως προς την αποψινή συζήτηση, αυτή αναμένεται να έχει στο επίκεντρό της το «Μανιφέστο» του Ινστιτούτου Τσίπρα, δηλαδή τις θεωρητικές και προγραμματικές πτυχές της σύγκλισης ριζοσπαστικής Αριστεράς, αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και οικολογίας.
Ταυτόχρονα, όμως, έχει σχεδόν προεξοφληθεί πως η σημερινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα θα συμπεριλάβει σχόλιά του απέναντι σε θέματα της επικαιρότητας, όπως και στη σημασία της δημιουργίας μιας πολιτικής δύναμης ικανής να ενώσει, να εμπνεύσει και να αποτελέσει την εναλλακτική δύναμη εξουσίας που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος, όπως έχει υπογραμμίσει πολλές φορές ο πρώην Πρωθυπουργός.
Κλείνουν οι εκκρεμότητεςΣτο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι επαφές με τα νέα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ οριστικοποιείται και το πλαίσιο των προγραμματικών θέσεων του νέου κόμματος, με βάση επεξεργασίες που ετοιμάζονται όλο το προηγούμενο διάστημα.
Υπό αυτήν την έννοια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται αφενός η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και θα παρίσταται και είναι βέβαιο ότι θα λάβει το λόγο και αφετέρου οι παρουσίες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και προσωπικοτήτων του χώρου, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.
