Τσιάρας: Παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα και τη χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο, χωρίς πλαφόν η επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
«Στους αγρότες το μπαλάκι για συνάντηση, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς όσα έχει κάνει η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία να λύσουμε τα διαχρονικά προβλήματα των αγροτών»
Το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος παράλληλα σημείωσε πως «δεν μπορώ να κατανοήσω πώς με αυτά τα βήματα από την κυβέρνηση, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα μέρος των αγροτών ως μια ευκαιρία να λύσουμε τα διαχρονικά προβλήματα στον αγροτικό τομέα».
Ειδικά, δε, για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα είπε στον ΣΚΑΪ ότι «παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή και τη χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο» ενώ για το αγροτικό πετρέλαιο τόνισε πως «οι αγρότες ζητάνε να μην παρακρατείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τη στιγμή που εφοδιάζονται στην αντλία και αυτό το ικανοποιούμε». Ο κ. Τσιάρα δήλωσε, επίσης, ότι πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός για την κατανάλωση του πετρελαίου και πως είναι χωρίς πλαφόν η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
«Η κυβέρνηση έχει κάνει γενναία βήματα για την επίλυση του προβλήματος» είπε ακόμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζοντας ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου». Παράλληλα είπε ότι «αν τα 18 από τα μπλόκα πήραν μια απόφαση για διάλογο δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο πιέσεων και χλευασμού».
Για τις πληρωμές ανέφερε πως υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω της προσπάθειας εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ελέγχων και πως το μεγάλο ζητούμενο είναι η κάθαρση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτοντας πως έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο των πληρωμών.
«Είμαστε ανοιχτοί να δούμε ποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη», σημείωσε, ακόμα ο κ. Τσιάρας, ο οποίος αναφερόμενος στην ευλογιά των προβάτων δήλωσε πως «η κυβέρνηση αποφάσισε και έδωσε γενναίες αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα» και πως το θέμα του εμβολίου είναι απόφαση της επιστημονικής κοινότητας. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στην ΕΕ που έχει κάνει το εμβόλιο για την ευλογιά», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.
Ερωτηθείς, τέλος, αν θα πάει στα μπλόκα ο ίδιος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε πως είναι διατεθειμένος να το κάνει «αρκεί να υπάρχει και η ίδια διάθεση από την άλλη πλευρά».
