Κλεφτοπόλεμος μεταξύ αγροσυνδικαλιστών, άγνωστος Χ οι νέοι «αρχηγοί» στα μπλόκα, ανοιχτή η πρόσκληση για διάλογο από την κυβέρνηση

Σεεξελίσσονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται επανάληψη όσων έγιναν κατά την έξοδο των Χριστουγέννων: τα τρακτέρ από αύριο θα παραμείνουν στις άκρες των δρόμων για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, οι αγρότες όμως, που το προηγούμενο διάστημα είδαν την κοινή γνώμη να στέκεται στο πλευρό τους, ξέρουν ότι η ισορροπία είναι εύθραυστη. Ηδη, σήμερα, άρχισαν να κλείνουν και τους παρακαμπτήριους δρόμους υποβάλλοντας σε βασανιστήρια και εκείνους που επιστρέφουν στα αστικά κέντρα και εκείνους που θέλουν να κινηθούν προς την περιφέρεια.Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν επί τάπητος σε πανελλαδική σύσκεψη τα δεδομένα, προκειμένου να κριθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων. Το κλίμα είναι να συνεχιστούν και να ενταθούν, ενώ λάδι στη φωτιά έριξε η πρωτοβουλία των εκπροσώπων δεκαοκτώ μπλόκων και αγροτικών συλλόγων να μιλήσουν για διάλογο με την κυβέρνηση. Αρκετά από τα μπλόκα διέψευσαν ότι η ανακοίνωση εξέφραζε τις αποφάσεις τους, ενώ αγροσυνδικαλιστές έφτασαν να καυγαδίζουν στα τηλεοπτικά παράθυρα. Η μια πλευρά μιλά για ρωγμή που μπορεί να οδηγήσει σε διάλογο, η άλλη για «λαγούς» και «καλικάντζαρους».Οι αγρότες, πάντως, αυτή την εποχή δεν πιέζονται από τον χρόνο, αφού για τους περισσότερους δεν υπάρχει πολλή δουλειά, ο χρόνος για την επιστροφή στα χωράφια για τη νέα καλλιεργητική περίοδο αρχίζει να μετρά αντίστροφα, για τους περισσότερους, από το τέλος του Ιανουαρίου.Πάντως, σημαντικές εξελίξεις και κυρίως αποχώρηση των χιλιάδων τρακτέρ από τους δρόμους δεν αναμένονται μέσα στις γιορτές, εκτός απροόπτου πάντα.υπάρχουν και λειτουργούν ατύπως. Σε αυτό το πλαίσιο οι αγρότες έχουν πάρει το μήνυμα ότι γίνονται προσπάθειες να εξειδικευτούν τα κυβερνητικά μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί ήδη από την ψήφιση του Προϋπολογισμού. Σε ένα από τα βασικά τους αιτήματα, τη μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, όπου οι αγρότες ζητούν 0,7 λεπτά και η κυβέρνηση απαντούσε με 0,9, στις άτυπες συζητήσεις μεταφέρεται η δυνατότητα να μειωθεί κοντά στα 8,5 λεπτά για δύο χρόνια.Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον Σκάι, για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα είπε ότι «παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή και τη χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο» ενώ για το αγροτικό πετρέλαιο τόνισε πως «οι αγρότες ζητάνε να μην παρακρατείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τη στιγμή που εφοδιάζονται στην αντλία και αυτό το ικανοποιούμε». Ο κ. Τσιάρα δήλωσε, επίσης, ότι πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός για την κατανάλωση του πετρελαίου και πως είναι χωρίς πλαφόν η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.«Η κυβέρνηση έχει κάνει γενναία βήματα για την επίλυση του προβλήματος» είπε ακόμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζοντας ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου». Παράλληλα είπε ότι «αν τα 18 από τα μπλόκα πήραν μια απόφαση για διάλογο δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο πιέσεων και χλευασμού».Ωστόσο, η συμμετοχή στα μπλόκα με πολύ ενεργό ρόλο νεότερων αγροτών, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και σε σχέση με τις κινητοποιήσεις, νέα πρόσωπα δηλαδή που επιδιώκουν ρόλο και πρωταγωνιστική συμμετοχή στις αποφάσεις, κάνει θολό το τοπίο των όποιων διαπραγματεύσεων. Οπως λένε χαρακτηριστικά πρόσωπα με άριστη γνώση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο μήνα, οι αγροτοσυνδικαλιστές «που ξέρουν το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης, τους κανόνες και τα όρια, δεν ελέγχουν αυτούς τους νεότερους, οι οποίοι έχουν εν πολλοίς τη λογική της πλατείας και της σύγκρουσης.Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να οριοθετηθεί η κατάσταση και να μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για τη συνέχεια». Οι ακραίοι, άλλωστε, όπως λένε τα ίδια πρόσωπα, προέρχονται από όλο το φάσμα: από τη Δεξιά έως την Αριστερά.Η κυβέρνηση διαμηνύει μεν ότι έχει εξαντλήσει τα όριά της για παροχές προς τους αγρότες, έχοντας τοποθετηθεί δημόσια επί όλων των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, εξακολουθεί όμως να δηλώνει τη διαθεσιμότητά της για συνάντηση με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου στη λογική της προσέγγισης και της από κοινού αναζήτησης λύσεων.Αλλωστε, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι αγρότες που δεν έχουν υιοθετήσει τη λογική των ακραίων αντιδράσεων γνωρίζουν καλά ότι ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πανευρωπαϊκά πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό ακριβώς είναι που βγάζει στον δρόμο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε πολλές χώρες, μέχρι και στην καρδιά των Βρυξελλών.

Σε αυτή τη βάση αναγνωρίζεται ότι η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει στη βάση των παροχών, αλλά σε εκείνη του σχεδιασμού, της ανασυγκρότησης, της αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα ώστε να αποκτήσει εκ νέου προοπτική.



Οι συζητήσεις μέχρι τώρα για την αναδιάρθρωση, για παράδειγμα των καλλιεργειών, έχουν μείνει, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, στο επίπεδο της θεωρίας, αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο ο γηρασμένος αγροτικός πληθυσμός (οι εννιά στους δέκα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι άνω των 50 ετών) να εκπαιδευτεί σε νέες καλλιέργειες και παράλληλα να επενδύσει σε μηχανήματα και υποδομές για να τις υπηρετήσει.



Το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις

Κάπως έτσι, η Θεσσαλία εξακολουθεί να φυτεύει βαμβάκι, ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι το προϊόν δεν είναι βιώσιμο. Φέτος η τιμή του είναι σημαντικά κάτω από το καλλιεργητικό κόστος, ενώ η καλλιέργειά του υδροβόρα, σε μια εποχή που η λειψυδρία είναι πραγματική απειλή.



Το βαμβάκι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του στρεβλού μοντέλου των επιδοτήσεων, αφού στο παρελθόν το εισόδημα από το προϊόν ήταν κατά 90% επιδότηση και το υπόλοιπο από την εμπορική τιμή του. Αλλωστε η λογική της επιδότησης ανάλογα με την παραγωγή είχε ως συνέπεια να καλλιεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν μεν μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά για ένα ποιοτικά υποβαθμισμένο προϊόν.



Τα δεδομένα άλλαξαν ήδη εδώ και μια δεκαετία, ωστόσο, το σύνθημα «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» μοιάζει να επαναλαμβάνεται όταν η συζήτηση γίνεται στη βάση της επιδότησης και της αναπλήρωσης εισοδήματος που δεν έρχεται από την παραγωγή. «Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει, εφόσον τόσο οι αγρότες όσο και η κυβέρνηση αποφασίσουν ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να έχει μέλλον», λέει κτηνοτρόφος με μεγάλη μονάδα παραγωγής, αλλά και γενετικής βελτίωσης των ζώων του.



Ο ίδιος επισημαίνει ότι όπως και να εξελιχθούν οι κινητοποιήσεις φέτος, αν αγρότες και κράτος εξακολουθήσουν να βλέπουν μόνο το σήμερα και πόσα χρήματα μπορούν να δοθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από κοινοτικούς πόρους, τότε τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει κανένας λόγος για μπλόκα, αφού δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας.



Φωτογραφία: EUROKINISSI