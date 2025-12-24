Κεφαλογιάννης: Δημιουργούμε 13 κέντρα διαχείρισης κινδύνων, στόχος η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων

Αυτό, όπως εξήγησε, «θα δίνει μια ενιαία εικόνα διαχείρισης όλων των γεγονότων και κυρίως προληπτικής επιτήρησης σε κάποια ζητήματα»