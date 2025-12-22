Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημοσκόπηση Δημοσκόπηση Interview Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Κυριάκος Πιερρακάκης ΄Νίκος Δένδιας Άδωνις Γεωργιάδης Μαρία Καρυστιανού Αλέξης Τσίπρας

Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα

Πρώτη στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ με 15 πόντους διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα
27 ΣΧΟΛΙΑ
Την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τους πιο δραστήριους υπουργούς αλλά και την επιλογή των πολιτών ανάμεσα σε πιθανά κόμματα από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού καταγράφει, μεταξύ άλλων, δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr

Ως πιο δραστήριο υπουργό οι ερωτηθέντες ονομάτισαν τον υπουργό Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη (20,5%) και ακολουθούν στη δεύτερη θέση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας (18%) και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (13,2%). Ακολουθούν ο αναπληρωτής υπουργος Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με 6,3%, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 3,4%, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με 2,4% και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με 2,2%.

Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα


Η δημοσκόπηση αποτυπώνει, επίσης, για άλλη μια φορά την ξεκάθαρη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29,4%, με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι πίσω με 15 μονάδες (14,8%) ενώ η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 10,4%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση (8,3%), ΚΚΕ (6,1%), Φωνή Λογικής (4,7%), Μέρα25 (4,5%), Κίνημα Δημοκρατίας (4,2%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (4%).

Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα


Στο ερώτημα, δε, αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε οι πολίτες απάντησαν:
Κλείσιμο
Νέα Δημοκρατία 23,2%,
ΠΑΣΟΚ 11,6%
Πλεύση Ελευθερίας 8,2%.
Ελληνική Λύση 6,6%
ΚΚΕ 5,0%
Φωνή Λογικής 3,7%
ΜέΡΑ25 3,3%
Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%
ΣΥΡΙΖΑ 3,0%
ΝΙΚΗ 1,1%
Νέα Αριστερά 1,1%
Δεν έχω αποφασίσει 21,6%

Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα


Πρώτος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον πρωθυπουργό να συγκεντρώνει το 28,6% των απαντήσεων, τον Νίκο Ανδρουλάκη 9,4%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,9%, Κυριάκος Βελόπουλος 6,3%, Στέφανος Κασσελάκης 4,9%, Δημήτρης Κουτσούμπας 3,1% και Σωκράτης Φάμμελος 2%

Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα


Στο ερώτημα, δε, ποιο από τα δύο φημολογούμενα κόμματα - του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού - θα τα πάει καλύτερα, το 53% απαντά υπέρ της προέδρου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπων και το 23% υπέρ του πρώην πρωθυπουργού.

Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα


Η δημοσκόπηση καταγράφει τέλος τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025 αναδεικνύοντας στην πρώτη θέση την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, στη δεύτερη τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών, στην τρίτη τις αγροτικές κινητοποιήσεις και ακολουθούν οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων και η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα
27 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης