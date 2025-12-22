Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα
Δημοσκόπηση Interview: Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί, προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα
Πρώτη στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ με 15 πόντους διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ
Την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τους πιο δραστήριους υπουργούς αλλά και την επιλογή των πολιτών ανάμεσα σε πιθανά κόμματα από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού καταγράφει, μεταξύ άλλων, δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr
Ως πιο δραστήριο υπουργό οι ερωτηθέντες ονομάτισαν τον υπουργό Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη (20,5%) και ακολουθούν στη δεύτερη θέση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας (18%) και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (13,2%). Ακολουθούν ο αναπληρωτής υπουργος Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με 6,3%, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 3,4%, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με 2,4% και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με 2,2%.
Η δημοσκόπηση αποτυπώνει, επίσης, για άλλη μια φορά την ξεκάθαρη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29,4%, με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι πίσω με 15 μονάδες (14,8%) ενώ η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 10,4%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση (8,3%), ΚΚΕ (6,1%), Φωνή Λογικής (4,7%), Μέρα25 (4,5%), Κίνημα Δημοκρατίας (4,2%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (4%).
Στο ερώτημα, δε, αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε οι πολίτες απάντησαν:
Νέα Δημοκρατία 23,2%,
ΠΑΣΟΚ 11,6%
Πλεύση Ελευθερίας 8,2%.
Ελληνική Λύση 6,6%
ΚΚΕ 5,0%
Φωνή Λογικής 3,7%
ΜέΡΑ25 3,3%
Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%
ΣΥΡΙΖΑ 3,0%
ΝΙΚΗ 1,1%
Νέα Αριστερά 1,1%
Δεν έχω αποφασίσει 21,6%
Πρώτος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον πρωθυπουργό να συγκεντρώνει το 28,6% των απαντήσεων, τον Νίκο Ανδρουλάκη 9,4%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,9%, Κυριάκος Βελόπουλος 6,3%, Στέφανος Κασσελάκης 4,9%, Δημήτρης Κουτσούμπας 3,1% και Σωκράτης Φάμμελος 2%
Στο ερώτημα, δε, ποιο από τα δύο φημολογούμενα κόμματα - του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού - θα τα πάει καλύτερα, το 53% απαντά υπέρ της προέδρου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπων και το 23% υπέρ του πρώην πρωθυπουργού.
Η δημοσκόπηση καταγράφει τέλος τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025 αναδεικνύοντας στην πρώτη θέση την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, στη δεύτερη τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών, στην τρίτη τις αγροτικές κινητοποιήσεις και ακολουθούν οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων και η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα