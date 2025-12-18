Καμμένος σε Καρυστιανού: Σας πολεμάνε γιατί σας φοβούνται, νικήστε τους
Καμμένος σε Καρυστιανού: Σας πολεμάνε γιατί σας φοβούνται, νικήστε τους

Ο πρώην υπουργός Άμυνας πήγε και σχολίασε κάτω από ανάρτηση της κ. Καρυστιανού

«Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται», σχολίασε ο Πάνος Καμμένος σε ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Twitter, η οποία αναφερόταν στη δημοσίευση μίας ψεύτικης διακήρυξης του κόμματος της στο διαδίκτυο.

«Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟΥΣ», σημειώνει ο πρώην υπουργός Άμυνας.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η κ. Καρυστιανού είχε γράψει στο Twitter: «Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου».

Αναλυτικά το σχόλιο Καμμένου: «Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται. Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟΥΣ».

