Την τελική απόφαση των μπλόκων περιμένει η κυβέρνηση: Αναπροσαρμογή στάσης σε περίπτωση οριστικής άρνησης διαλόγου
Στις 14:00 η σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων
Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα ως προς την προοπτική άρσης των αγροτικών μπλόκων, δεν συμμερίζονται όμως όλα τα κυβερνητικά στελέχη την πρωθυπουργική αισιοδοξία. Και αυτό γιατί αντιλαμβάνονται ότι το χθεσινό «φάλτσο» με τον ΕΛΓΑ να παίρνει από τους λογαριασμούς των αγροτών χρήματα, πριν πιστωθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης «πυροδότησε» την ένταση και έδωσε...λαβή στους πιο «σκληρούς» αγροτοσυνδικαλιστές να προωθήσουν τη γραμμή της κλιμάκωσης.
Η ώρα της αλήθειας έρχεται σήμερα το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών, όπου θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, αν και από χθες τα μηνύματα που φτάνουν από τα κατά τόπους συντονιστικά συντείνουν στην επιλογή της περαιτέρω κλιμάκωσης.
Εφόσον αυτή η γραμμή «περάσει», τότε δεν θα υπάρξει κανένα ραντεβού την Παρασκευή ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Πάντως, άμεσα εμπλεκόμενος στη συζήτηση υπουργός λέει στο protothema.gr ότι μια τυχόν άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο θα είναι «προσχηματική», καθώς εν τέλει οι πληρωμές έγιναν κανονικά χθες και θα δρομολογηθούν και οι υπόλοιπες ως το τέλος Δεκεμβρίου. Επίσης, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι λύθηκε το θέμα με το ΑΤΑΚ που αφορούσε ειδικά τους Σερραίους αγρότες, οι οποίοι δεν είχαν πάρει χρήματα και με τη σειρά τους θα πληρωθούν για τη βασική ενίσχυση τις επόμενες μέρες.
«Υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και τα λάθη, όπως με τον ΕΛΓΑ, κάνουν την κατάσταση χειρότερη», λέει στο protothema.gr βουλευτής της ΝΔ που το προηγούμενο διάστημα «χτύπησε καμπανάκια» στο κυβερνητικό επιτελείο για την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο.
Εφόσον οι αγρότες κινηθούν σε γραμμή κλιμάκωσης, τότε και η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει τη στάση της, όπως προανήγγειλε από τον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα είναι η δεύτερη φορά που τα μπλόκα «αγνοούν» ένα κάλεσμα διαλόγου και μάλιστα μετά από ένα πακέτο που περιγράφηκε σε δύο δόσεις και περιλαμβάνει πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ, αλλά και πρόσθετη ενίσχυση 160 εκατομμυρίων για κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς. Είχε προηγηθεί η άρνησή τους να πάνε σε ραντεβού που τους είχε ορίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας.
Στο σενάριο της κλιμάκωσης, θα πρέπει και η Αστυνομία να αναπροσαρμόσει την επιχειρησιακή της προσέγγιση, εφόσον οι αγρότες κάνουν περαιτέρω βήματα για αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων. Αρμόδια στελέχη επίσης εκτιμούν ότι η κυβέρνηση τότε θα επιμείνει «τελεσιγραφικά» στην πρότασή της, καθώς σε περίπτωση και νέων παραχωρήσεων θα υπάρξουν εντονότερες αντιδράσεις και από πολίτες αστικών περιοχών που βλέπουν να βρίσκονται διαρκώς χρήματα για τους διαμαρτυρόμενους παραγωγούς.
Το σενάριο απόσυρσης του πακέτου που έχει προκρίνει η κυβέρνηση για τους αγρότες πάντως δεν φαίνεται να συζητείται, καθώς αυτό θα αδικούσε και τους πιο ήπιους παραγωγούς, όπως λένε αρμόδιες πηγές.
Αναπροσαρμογή στάσηςΗ κυβέρνηση δεδομένα θα έχει στραμμένες τις κεραίες της σήμερα στις Σέρρες, για να φανεί αν μπορεί να υπάρξει ένα περιβάλλον διαλόγου. Και στις τάξεις των αγροτών, κατά πληροφορίες, υπάρχουν αντικρουόμενες εισηγήσεις και πιο μετριοπαθείς τοποθετήσεις σε μια κατεύθυνση διαλόγου. Ως αργά το βράδυ όμως δεν ήταν πλειοψηφικές.
