Μητσοτάκης σε Τασούλα: Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα
Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τα μέτρα του Προϋπολογισμού ο οποίος ψηφίστηκε χθες τονίζοντας πως η κυβέρνηση πετυχαίνει πλεονάσματα χάρη στην ανάπτυξη και επιστρέφει μέρος αυτών στην κοινωνία
Την ελπίδα για εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα μέτρα στήριξης προς τους αγρότες που σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς, όπως ανέφερε, «λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα». Εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την εξέλιξη της κατάστασης, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση ενόψει των εορτών. «Ελπίζω ενόψει γιορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df0epndxeka1)
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα του νέου κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιτυγχάνει πλεονάσματα μέσω της ανάπτυξης και επιστρέφει μέρος αυτών στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε: «Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια», επισημαίνοντας ότι «από τον Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν τη στήριξη στο εισόδημά τους».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας υπογράμμισε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός επιβεβαιώνει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και τη συνέπεια ως προς τις δεσμεύσεις της. Όπως σημείωσε, αυτό επιβεβαιώθηκε και με την εκλογή του υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup. Σχετικά με τα αγροτικά μπλόκα, δήλωσε: «Χωρίς να θέλω να κάνω τον προφήτη, νιώθω ότι οδηγείται σε πιο συναινετική εξέλιξη».
Τόνισε ακόμη ότι η Πολιτεία και η κοινωνία δείχνουν κατανόηση στα αιτήματα των αγροτών, επισημαίνοντας πως «όλα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι συγκρουσιακά αλλά με διαδικασίες διαλόγου. Άλλο να διαφωνούμε, άλλο να συγκρουόμαστε».
