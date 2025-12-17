Έως το μεσημέρι η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες, ο ΕΛΓΑ κράτησε λεφτά χωρίς να έχουν γίνει πληρωμές λόγω τεχνικού προβλήματος

Την Τρίτη, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής, έγινε παρακράτηση της εισφοράς στον ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της βασικής ενίσχυσης



«Χθες το βράδυ περιμέναμε να μπει το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, και αντ' αυτού είδαμε τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και μας παίρνει χρήματα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.



Όπως εξήγησε ο κ. Τζέλλας τα χρήματα που παρακρατήθηκαν από όποιον είχε κάποια χρήματα στο λογαριασμό αφορούσαν «το υπόλοιπο 30% που οφείλουμε στον ΕΛΓΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές» και αυτό έγινε «χωρίς να πληρωθούμε τη βασική».







Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας το πρωί στο Action24:



«Χθες έγινε η καταβολή αποζημιώσεων περίπου 120 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ και μετά ήταν έτοιμη να γίνει η επόμενη πληρωμή ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την αναδιανεμητική και την βασική ενίσχυση, την εξόφληση. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα χθες το βράδυ. Θα πιστωθούν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς. Έχει ήδη δρομολογηθεί η λύση, φεύγουν ήδη τα αρχεία, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα του αναδόχου, το οποίο προέκυψε χθες το βράδυ αργά, και θα διορθωθεί σήμερα το πρωί» είπε ο κ. Πρωτοψάλτης.



Στη χθεσινή παρακράτηση των εισφορών από τον ΕΛΓΑ πριν πληρωθούν τη βασική ενίσχυση οι αγρότες αναφέρθηκε λίγο αργότερα και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.



«Χθες το βράδυ παρακρατήθηκε, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης» δήλωσε ο κ. Κέλλας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.



«Ξεκίνησε από χθες η καταβολή των επιδοτήσεων, αυτά που ήταν προγραμματισμένα. Είναι προγραμματισμένα να πληρωθούν χθες και σήμερα η βασική ενίσχυση, η αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι μεταβιβάσεις επίσης, καθώς επίσης και πέντε νομοί οι οποίοι ήταν εκ των προτέρων γνωστό, δεν είχαν πάρει τα χρήματά τους ενώ τα δικαιούνταν» εξήγησε ο υφυπουργός.



«Θα αναζητηθούν ευθύνες, όμως η ζημιά έγινε» σημείωσε σχετικά με το λάθος που έγινε χθες ο κ. Κέλλας, ενώ προσέθεσε ερωτηθείς σχετικά, «εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει θέμα δολιοφθοράς. Εκ παραδρομής, ποιος έκανε το λάθος, ο τεχνικός σύμβουλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν όλα έτοιμα για την πληρωμή, ξεκίνησε από χθες».



Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ:



«Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.



Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.



Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί».

