Μαρινάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών από κάθε άλλη
Μαρινάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών από κάθε άλλη
Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια φάση άνευ ορίων αναμονής, απάντησε στο ενδεχόμενο να γίνουν γιορτές με κλειστούς δρόμους
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών που δεν έχει ικανοποιήσει καμία άλλη» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, μιλώντας στο ΣΚΑΪ σχετικά με το ζήτημα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις τους.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης είπε για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και την κουβέντα που επίκειται με τους αγρότες: «Οι αγρότες είπαν ότι χρειάζονται διευκρινήσεις, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξει διάλογος. Εδώ και πολλές ημέρες ζητάμε να γίνει μια τέτοια συνάντηση ώστε όλα αυτά που έχουν περιγραφεί ως πλαίσιο, να εξειδικευτούν. Είναι παρεμβάσεις, οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, άρα δεν θα τις πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Είναι παρεμβάσεις που σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων ικανοποιούν πολύ μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της λύσης που δόθηκε πριν δύο χρόνια για φθηνό ρεύμα θα δοθεί μια ακόμα πιο ενισχυμένη λύση κοντά στα αιτήματα των αγροτών. Το περιβόητο πετρέλαιο στην αντλία σε συνέχεια δικής μας νομοθέτησης για μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα δουν μια λύση που θα ικανοποιεί το αίτημά τους. Οι κτηνοτρόφοι θα πάρουν πίσω τη μερίδα του λέοντος των χρημάτων που δεν έχουν διατεθεί. Με τη νέα λογική πληρωμών, με την οποία οι έντιμοι παίρνουν παραπάνω, στο τέλος της ημέρας αυτό θα το δουν. Οι κτηνοτρόφοι, οι βαμβακοπαραγωγοί και οι παραγωγοί σίτου θα πάρουν επιπλέον χρήματα γιατί τα δικαιούνται και έχουν πιεστεί παραπάνω».
Σε ερώτηση για τους λόγους που δεν έλαβαν νωρίτερα τα μέτρα αυτά απάντησε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα του πρωτογενούς τομέα που δεν ικανοποιήθηκαν για δεκαετίες. ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα, φθηνότερο ρεύμα, όλες οι φοροελαφρύσεις. Όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές έγιναν σε περιόδους που δεν υπήρχαν μπλόκα. Επίσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου είναι και τα αιτήματα των επαγγελματικών ομάδων, αρκεί αυτά να γίνονται με τρόπο που δεν ταλαιπωρείται η κοινωνία. Μέλος της δημοκρατικής διαδικασίας είναι να έρχονται και οι συνδικαλιστές -με έναν υγιή τρόπο- και να ζητάνε παραπάνω. Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί από χρήματα που πραγματικά υπάρχουν και δεν τάζει ή δεν δίνει λεφτά τα οποία θα λείψουν». Και πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή των κινητοποιήσεων, η θέση μας ήταν ελάτε να συζητήσουμε. Δεν μιλήσαμε για διάλογο μετά από 2-3 εβδομάδες. Από την πρώτη στιγμή επισημαίνουμε τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από κινητοποιήσεις στη διέλευση οχημάτων και ακόμα περισσότερα».
Για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε επίσης: «Εμείς βάλαμε ένα πλαίσιο, αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να το εξειδικεύσουμε, θα δούμε τις αντιδράσεις των ανθρώπων αυτών και θα επανεξετάσουμε τη θέση μας. Όσο πλησιάζουμε στις γιορτές που οι μετακινήσεις θα είναι όλο και πιο μαζικές και προέχει η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία της κοινωνίας, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει συνολικά τη θέση της. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε από τους αγρότες να έρθουν για να γίνει μια εξειδίκευση των πολύ σοβαρών παρεμβάσεων βάσει των αιτημάτων τους».
Σε ερώτημα για το ενδεχόμενο να μην προσέλθουν οι αγρότες, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ας πάμε βήμα-βήμα». Τέλος, για την περίπτωση να γίνουν Χριστούγεννα με κλειστούς δρόμους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η κυβέρνηση είναι όλων των πολιτών και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια φάση άνευ ορίων αναμονής. Η υπομονή δεν είναι χωρίς όρια».
Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης είπε για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και την κουβέντα που επίκειται με τους αγρότες: «Οι αγρότες είπαν ότι χρειάζονται διευκρινήσεις, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξει διάλογος. Εδώ και πολλές ημέρες ζητάμε να γίνει μια τέτοια συνάντηση ώστε όλα αυτά που έχουν περιγραφεί ως πλαίσιο, να εξειδικευτούν. Είναι παρεμβάσεις, οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, άρα δεν θα τις πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Είναι παρεμβάσεις που σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων ικανοποιούν πολύ μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της λύσης που δόθηκε πριν δύο χρόνια για φθηνό ρεύμα θα δοθεί μια ακόμα πιο ενισχυμένη λύση κοντά στα αιτήματα των αγροτών. Το περιβόητο πετρέλαιο στην αντλία σε συνέχεια δικής μας νομοθέτησης για μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα δουν μια λύση που θα ικανοποιεί το αίτημά τους. Οι κτηνοτρόφοι θα πάρουν πίσω τη μερίδα του λέοντος των χρημάτων που δεν έχουν διατεθεί. Με τη νέα λογική πληρωμών, με την οποία οι έντιμοι παίρνουν παραπάνω, στο τέλος της ημέρας αυτό θα το δουν. Οι κτηνοτρόφοι, οι βαμβακοπαραγωγοί και οι παραγωγοί σίτου θα πάρουν επιπλέον χρήματα γιατί τα δικαιούνται και έχουν πιεστεί παραπάνω».
Σε ερώτηση για τους λόγους που δεν έλαβαν νωρίτερα τα μέτρα αυτά απάντησε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα του πρωτογενούς τομέα που δεν ικανοποιήθηκαν για δεκαετίες. ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα, φθηνότερο ρεύμα, όλες οι φοροελαφρύσεις. Όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές έγιναν σε περιόδους που δεν υπήρχαν μπλόκα. Επίσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου είναι και τα αιτήματα των επαγγελματικών ομάδων, αρκεί αυτά να γίνονται με τρόπο που δεν ταλαιπωρείται η κοινωνία. Μέλος της δημοκρατικής διαδικασίας είναι να έρχονται και οι συνδικαλιστές -με έναν υγιή τρόπο- και να ζητάνε παραπάνω. Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί από χρήματα που πραγματικά υπάρχουν και δεν τάζει ή δεν δίνει λεφτά τα οποία θα λείψουν». Και πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή των κινητοποιήσεων, η θέση μας ήταν ελάτε να συζητήσουμε. Δεν μιλήσαμε για διάλογο μετά από 2-3 εβδομάδες. Από την πρώτη στιγμή επισημαίνουμε τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από κινητοποιήσεις στη διέλευση οχημάτων και ακόμα περισσότερα».
Για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε επίσης: «Εμείς βάλαμε ένα πλαίσιο, αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να το εξειδικεύσουμε, θα δούμε τις αντιδράσεις των ανθρώπων αυτών και θα επανεξετάσουμε τη θέση μας. Όσο πλησιάζουμε στις γιορτές που οι μετακινήσεις θα είναι όλο και πιο μαζικές και προέχει η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία της κοινωνίας, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει συνολικά τη θέση της. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε από τους αγρότες να έρθουν για να γίνει μια εξειδίκευση των πολύ σοβαρών παρεμβάσεων βάσει των αιτημάτων τους».
Σε ερώτημα για το ενδεχόμενο να μην προσέλθουν οι αγρότες, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ας πάμε βήμα-βήμα». Τέλος, για την περίπτωση να γίνουν Χριστούγεννα με κλειστούς δρόμους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η κυβέρνηση είναι όλων των πολιτών και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια φάση άνευ ορίων αναμονής. Η υπομονή δεν είναι χωρίς όρια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα