Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Βρυξέλλες

Αύριο  θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συμμετείχε απόψε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Αύριο,  θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι σχετικές συνομιλίες για ειρήνευση αλλά και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027. 

Δείτε βίντεο από τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε. - Δυτ. Βαλκανίων

Δείτε φωτογραφίες

