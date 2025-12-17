Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρωθυπουργόςο οποίος συμμετείχε απόψε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Κομισιόνκαι την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕΑύριο, θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι σχετικές συνομιλίες για ειρήνευση αλλά και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027.