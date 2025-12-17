«Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του» λέει ο Μωραΐτης μετά από συνέντευξη Κασσελάκη σε vidcast
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Μωραΐτης Στέφανος Κασσελάκης

Δείτε βίντεο - «Η ντροπή ήταν όλη δική μας» σχολίασε ο στιχουργός - Ο Κασσελάκης απάντησε ερωτήσεις όπως, τι φαγητά θα ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί

Με ελάχιστες λέξεις και αποστροφή σχολίασε ο στιχουργός, Νίκος Μωραΐτης, απόσπασμα συνέντευξης την οποία παραχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στο βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε στο Instagram, οι κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να χαρακτηρίζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ως «κίτρινο» ενώ απαντά και σε ερωτήματα σχετικά με το τι… φαγητά θα ήταν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Νίκος Μωραΐτης, σχολίασε, δημοσιεύοντας το βίντεο πως «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό του. Η ντροπή ήταν όλη δική μας», αναφερόμενος προφανώς στην εποχή κατά την οποία ήταν στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη.

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη:

