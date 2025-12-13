Ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη τον γιο του για την υποτροφία σε κορυφαίο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, δείτε βίντεο
O γιος του κέρδισε με υποτροφία τη φοίτησή του στο Georgia Tech στην Ατλάντα και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) στην Αεροδιαστημική Μηχανική
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος απευθύνει δημόσια συγχαρητήρια στον γιο του, μέσα από ανάρτησή του, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για τις ακαδημαϊκές του επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όπως αναφέρει, ο γιος του κέρδισε με υποτροφία τη φοίτησή του στο Georgia Tech στην Ατλάντα και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) στην Αεροδιαστημική Μηχανική «σε χρόνο ρεκόρ», με άριστες επιδόσεις. Ο Σωκράτης Φάμελλος σημειώνει ότι η επιτυχία αυτή ήρθε ύστερα από πολλή προσπάθεια και κόπο, υπογραμμίζοντας πως «τα κατάφερες με το σπαθί σου».
Παράλληλα, αναφέρει ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν μπόρεσαν να βρίσκονται κοντά του την ημέρα αυτή, αν και το επιθυμούσαν ιδιαίτερα, καθώς οι υποχρεώσεις τους τούς κράτησαν στην Ελλάδα. Εκφράζει, ωστόσο, τη βεβαιότητά του ότι και η μητέρα του, «εκεί ψηλά», είναι περήφανη για κάθε του βήμα.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εύχεται στον γιο του καλή σταδιοδρομία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μας κάνεις ακόμα μια φορά περήφανους. Μπράβο για όσα κατάφερες».
Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ«Μας κάνεις ακόμα μια φορά περήφανους. ΜΠΡΑΒΟ για όσα κατάφερες! Για την υποτροφία που κέρδισες με το σπαθί σου στο Georgia Tech στην Ατλάντα, αλλά και για το μεταπτυχιακό/Master που ολοκλήρωσες σε χρόνο ρεκόρ στην Αεροδιαστημική Μηχανική, με άριστες επιδόσεις. Ξέρω ότι κουράστηκες και προσπάθησες πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν ήμασταν κοντά σου αυτή την ημέρα, αν και το θέλαμε όσο δεν φαντάζεσαι…Αλλά οι υποχρεώσεις μας κράτησαν στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος, πως και η μητέρα σου, εκεί ψηλά, είναι περήφανη για το κάθε σου βήμα. Καλή σταδιοδρομία αγόρι μου!»
