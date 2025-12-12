Συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα
Ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup συζήτησε με τον Πρόεδρο Κόστα τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ, τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας

Ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας περιόδου για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζήτησε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στην πρώτη κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν σήμερα στις Βρυξέλλες, την επομένη της εκλογής του ως νέου Προέδρου του Eurogroup.


Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Κόστα «συζητήσαμε τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των οικονομικών προκλήσεων που έρχονται, καθώς και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον μας».
Όπως αναφέρει ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup, εξετάστηκε επίσης ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την καθιερωμένη συνεργασία τους. Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η ενίσχυση της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες της».
