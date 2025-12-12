Συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup συζήτησε με τον Πρόεδρο Κόστα τη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ, τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας