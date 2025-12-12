Ο Πολάκης επιτέθηκε στον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup: Πρέπει να αποτύχει στο έργο του!

Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε κατά του Δημήτρη Λιάκου, στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, επειδή συνεχάρη τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εκλογή του





Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης περιγράφει την πολιτική διαδρομή του ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕΕ και συνεχίζοντας, όπως αναφέρει, «στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην αυλή του Βενιζέλου», κάνοντας λόγο για το κλείσιμο «του πασοκικού του κύκλου ανέλιξης». Υποστηρίζει ότι από το 2017 «τακίμιασε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ο οποίος συμφώνησε να τον κάνει υπουργό.







Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι έγινε επειδή «το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τον έκανε πρόεδρο, καθώς προφανώς δέχθηκε να είναι το πειθήνιο όργανο της ευρωπαϊκής ελίτ στα μέτρα που θα συνεχίσει να λαμβάνει εναντίον της Ρωσίας, για να συνεχίζουν να στηρίζουν τον Ζελένσκι». Προσθέτει ότι «έγινε γιατί δέχτηκε να κάνει αυτά που δεν δέχτηκε ο Βέλγος ομόλογός του, που ήταν η αρχική επιλογή του ΕΛΚ».





Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ :

Απο την Πασπ της ΑΣΟΕ ,στην αυλη του Σημίτη,μετα στο γραφειο του Παπανδρεου και υστερα στην αυλη του Βενιζελου κλεινοντας τον πασοκικο του κυκλο ανελιξης.

Ετσι εγινε αρχικά Υπουργος Ψηφιακης πολιτικής και στο ονομα της πανδημιας τρελλαθηκε στις απευθειας αναθεσεις σε κολλητους και φιλους ,σε εταιρειες που φτιαχνονταν πριν λιγες μερες ,για το ΕΚΟΜΕ και την ψηφιοποιηση του δημοσιου(απλα υλοποιουσε αυτα που ειχε δρομολογήσει και εξασφαλισει τη χρηματοδοτηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νικος Παππας )και βεβαια εδωσε στον Πατση 1.000.000 ευρω μεσω ΕΛΤΑ και 50 εκατομμυρια στην ΟΝΕΧ κλπκλπ

Μετα εγινε Υπουργος Παιδειας για να υλοποιησει τον ΔΙΑΚΑΗ ΠΟΘΟ ολου του γιαπικου ΔΑΠΙΤΑΡΙΟΥ απο τη δεκαετια του 80-90 για ιδιωτικα πανεπιστημια ,αναβαθμιζοντες τις κουζινες των ιδιωτικων κολλεγιων σε ΑΕΙ !!( τρωγοντας βεβαια τη χλαπατσα της αποτυχιας με το κοψιμο των «νομικων» σχολων που θα ερχονταν καθως ηταν αθλιο το προγραμμα σπουδων που κατεθεσαν)

Μετα εγινε Υπουργος Οικονομιας και αναπτυξης ,συνεχιζοντας το φαγοποτι του Ταμειου Ανακαμψης σε 40 μεγαλες εταιρειεςοπως και οι προκατοχοι του και δρομολογωντας την εργασια των συνταξιουχων ονομαζοντας την μαλιστα με τον γλυκουτσικο τιτλο «silver economy”

Τωρα τον εκανε το Ευρωπαικο Λαικο κομμα προεδρο του EUROGROUP καθως ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεχθηκε να ειναι το πειθηνιο οργανο της Ευρωπαικης ελιτ στα μετρα που θα συνεχισει να λαμβανει εναντιον της Ρωσιας για να συνεχιζουν να στηριζουν το Ζελενσκι !!

Εγινε γιατι δεχτηκε να κανει αυτα που δεν δεχτηκε ο Βέλγος ομολογος του που ηταν η αρχικη επιλογη του ΕΛΚ!

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ!!

Συμφωνω απολυτα με τα προσοντα που γραφει ο Νικος Σβερκος πως διαθετει και φαινονται στη φωτο 1!!(προσκολληση σε ισχυρους και ιδεολογική οσφυοκαμψια)

Φυσικά λοιπόν και πρεπει να ΑΠΟΤΥΧΕΙ στο εργο του γιατι θα βαλει φωτια στην ηπειρο !!

ΤΕΛΕΙΑ ΤΕΛΟΣ!

Υγ .Προφανως και διαφωνω με αυτα που λεει ο Δημητρης Λιακος πρωην υπουργος παρα το πρωθυπουργω για τον Κυριακο Πιερρακακη (τελευταια φωτο)»

12.12.2025, 17:14