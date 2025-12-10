Τσιάρας: Ο Μητσοτάκης ζήτησε να δούμε τη δυνατότητα παράτασης του προγράμματος ΓΑΙΑ για το αγροτικό ρεύμα

«Οι 6 βουλευτές μας ενδεχομένως βιάστηκαν λίγο», σχολίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης – Επαναλαμβάνει ότι είναι ανοιχτός σε έναν συντεταγμένο διάλογο





Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης



Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής μας ζήτησε να δούμε τη δυνατότητα της παράτασης του προγράμματος “ΓΑΙΑ”», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



«Ναι σε συντεταγμένο διάλογο»

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για διάλογο, που όμως θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα.







Όπως είπε, τα προβλήματα λύνονται μόνον στο τραπέζι του διαλόγου. «Διαμαρτύρονται οι



Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-deucxtro0o1t) Κλείσιμο



Βήμα – βήμα η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ Για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα απορροφηθεί την 1η Ιανουαρίου 2026.





«Είναι μια διαδικασία που ακολουθούμε βήμα-βήμα. Ήδη λειτουργούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ πριν τις πληρωμές που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και από την 1/1 θα βρισκόμαστε σε νέα εποχή όπου η ΑΑΔΕ θα έχει τον πλήρη έλεγχο των πληρωμών», ανέφερε.



«Θέλαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θέλαμε μεταρρύθμιση που θα μας έβρισκε αντιμέτωπους με την πραγματική ανάγκη για διαφάνεια; Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΑΑΔΕ για αυτό αποτελεί εγγύηση για τους αγροτικούς ελέγχους, το ζητάει και η Κομισιόν».



Νέο πακέτο μέτρων εξετάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες, που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας και σε αποκλεισμούς λιμανιών.Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση του προγράμματος «ΓΑΙΑ» που εξασφαλίζει σταθερή τιμή κιλοβατώρας στο αγροτικό ρεύμα. «Ο πρωθυπουργόςστο τελευταίομας ζήτησε να δούμε τη δυνατότητα της παράτασης του προγράμματος “ΓΑΙΑ”», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή γιαπου όμως θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα.«Υπάρχει αυτήν τη στιγμή συντονιστικό όργανο από την πλευρά τους; Ο λόγος που δεν έγινε μέχρι τώρα η συνάντηση μαζί τους είναι γιατί τα αιτήματα ανά μπλόκο είναι διαφορετικά», ανέφερε.Όπως είπε, τα προβλήματα λύνονται μόνον στο τραπέζι του διαλόγου. «Διαμαρτύρονται οι αγρότες αλλά δεν πρέπει να εκφράσουν συντεταγμένα ποια είναι τα δικά τους αιτήματα; Άλλα τα προβλήματα στις Σέρρες με το ΑΤΑΚ, άλλα είναι στην Κρήτη με το ζωικό κεφάλαιο, άλλα στη Θεσσαλία», ανέφερε.Για τη μετάβαση τουστηνο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα απορροφηθεί την 1η Ιανουαρίου 2026.«Είναι μια διαδικασία που ακολουθούμε βήμα-βήμα. Ήδη λειτουργούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ πριν τις πληρωμές που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και από την 1/1 θα βρισκόμαστε σε νέα εποχή όπου η ΑΑΔΕ θα έχει τον πλήρη έλεγχο των πληρωμών», ανέφερε.«Θέλαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θέλαμε μεταρρύθμιση που θα μας έβρισκε αντιμέτωπους με την πραγματική ανάγκη για διαφάνεια; Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΑΑΔΕ για αυτό αποτελεί εγγύηση για τους αγροτικούς ελέγχους, το ζητάει και η Κομισιόν».

«Η ροή των πληρωμών ομαλοποιείται μέρα με τη μέρα»

Αν και υπήρξαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, λόγω της μεταβατικής περιόδου, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι οι πληρωμές ομαλοποιούνται μέρα με τη μέρα.



«Ήδη χθες πληρώθηκε η βιολογική κτηνοτροφία του 2024. Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν προσδιοριστεί πληρωμές άνω του 1 δισ., φέτος ειδικά θα πληρωθούν τα περισσότερα χρήματα από ποτέ, δηλαδή 3,7 δισ. ευρώ, μέσω των πυλώνων άμεσων ενισχύσεων, αγροτικής ανάπτυξης και αποζημιώσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη κοινωνική ομάδα που είτε μέσω κοινοτικών πόρων είτε κρατικής ενίσχυσης να φτάνει σε τόσο μεγάλα ποσά», τόνισε ο υπουργός.



«Οι 6 βουλευτές μας ενδεχομένως βιάστηκαν λίγο»

Ερωτηθείς σχετικά για τις αντιδράσεις των έξι γαλάζιων βουλευτών, ο κ. Τσιάρας σχολίασε ότι ενδεχομένως βιάστηκαν λίγο.



«Υπήρχε μια απάντηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία νομίζω ήταν απολύτως σαφής. Προφανώς δεν συνδεόταν η καταβολή του Μέτρου 23 με το ζήτημα του ΑΤΑΚ», διευκρίνισε.



«Αντίθετα, όπου υπήρχε θέμα με τη δηλωθείσα έκταση αγροτεμαχίου, όλα αυτά τα ΑΦΜ έχουν κρατηθεί για έλεγχο. Είναι δεδομένο μέχρι τέλος του μήνα αυτός ο έλεγχος θα έχει ξεκαθαρίσει και οι πραγματικοί δικιαούχοι θα πάρουν τα χρήματα.

