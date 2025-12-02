Άδωνις Γεωργιάδης από Βρυξέλλες: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων σε ευρωπαϊκό έδαφος

Στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ ο Έλληνας υπουργός – Στην ατζέντα η ανεξαρτησία της Ευρώπης, τα μέτρα προστασίας των νέων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και η νέα φαρμακευτική νομοθεσία