Χατζηδάκης: Η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα και οι ειλικρινείς αγρότες θα πάρουν περισσότερες επιδοτήσεις

Σε ερώτηση για τα αγροτικά μπλόκα ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε εξάλλου: «Δεν αμφισβητείται ότι ο αγροτικός κόσμος έχει προβλήματα. Τη μια ο παγετός, την άλλη η ευλογιά, τα διαχειριστικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με κάθε τρόπο. Έγινε ένας αγώνας δρόμου για την ανάταξη της κατάστασης, την επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το καινούργιο πλαίσιο και την κανονικοποίηση των πληρωμών.. Γιατί μας ενδιαφέρει να στηριχθούν οι πραγματικοί παραγωγοί».Δείτε εδώ τη συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης: