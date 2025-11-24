Μανώλης Όθωνας για Τσίπρα: Ψέμα ότι πρότεινε κυβερνητική συνεργασία στη Φώφη Γεννηματά - Ήμουν παρών στο τηλεφώνημα

Τι αναφέρει ο Τσίπρας στην «Ιθάκη» για τον διάλογο με τη Φώφη Γεννηματά

«Στις 24 Ιουλίου, με αφορμή την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς σε ένα λιτό γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο, αντί της καθιερωμένης δεξίωσης, την οποία παρέλειψε, ως ένδειξη σεβασμού στις δυσκολίες που βίωνε η ελληνική κοινωνία. Θυμάμαι καθαρά την ατμόσφαιρα. Παρά την ευγένεια, υπήρχε έντονη πολιτική φόρτιση. Οι ερωτήσεις αναφορικά με τις προθέσεις μου ήταν επίμονες, σχεδόν ασφυκτικές. Η Γεννηματά και ο Θεοδωράκης με ρωτούσαν ξανά και ξανά αν σκόπευα να προχωρήσω σε πρόωρες εκλογές» αναφέρει ο κ. Τσίπρας.Όπως εξηγεί, «ήταν προφανές πως δεν μπορούσα να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά τους για το αν σκόπευα να προσφύγω σε πρόωρες εκλογές. Πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν είχα ακόμη πάρει την απόφαση. Αλλά και γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται» σημειώνει, αποτυπώνοντας την εκδοχή του και το σχετικό διάλογο με την αείμνηστη Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.«Θυμάμαι πως, αργότερα, η Φώφη μου το «φύλαγε». Μου είπε, με παράπονο αλλά και με μια δόση χιούμορ: «Μας κορόιδεψες στο Προεδρικό».Της απάντησα γελώντας: «Δηλαδή τι περίμενες; Να σου ανακοινώσω ότι θα πάω σε εκλογές; Δύο πράγματα δεν προαναγγέλλονται ποτέ: οι πρόωρες εκλογές και οι νομισματικές υποτιμήσεις. Εμένα, ευτυχώς, μόνο το πρώτο είναι στην ευχέρειά μου».«Η αλήθεια είναι πως, τότε, δεν είχα καταλήξει ότι η προσφυγή στις κάλπες ήταν μονόδρομος. Άκουγα με προσοχή όλες τις απόψεις, και όχι μόνο όσες εξέφραζαν τα άλλα κόμματα. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρατούσε ένταση και ανασφάλεια», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.Το βασικό σκεπτικό όσων διαφωνούσαν ήταν πως έπρεπε να δοθεί χρόνος για αποκλιμάκωση. Ναπεράσουν μερικοί μήνες ηρεμίας, μετά τους έξι μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης και εσωκομματικής κρίσης, και στο μεταξύ να διαμορφωθεί μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, που θα υλοποιούσε το τρίτο πρόγραμμα.Αυτό ήταν το σκεπτικό τους. Προβληματιζόμουν, αλλά έβλεπα ότι η άποψη να αποφύγουμε την περιπέτεια των πρόωρων εκλογών και να διαμορφώσουμε μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία με τη στήριξη των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης είχε δύο σοβαρές αδυναμίες.Πρώτον, θα οδηγούσε σε μια Κυβέρνηση με πολιτικά αποδυναμωμένο τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα διέθετε μετά βίας 100-105 Βουλευτές.Στα διπλανά έδρανα, εντωμεταξύ, θα κάθονταν περίπου 40 πρώην σύντροφοί μας, που είχαν αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και είχαν μετατραπεί σε ισχυρό φορέα αντιπολίτευσης.Δεν θα ήταν μια συνηθισμένη Αντιπολίτευση, αλλά μια Αντιπολίτευση με βαριά πολιτική σημειολογία, που θα μας κουνούσε διαρκώς το δάχτυλο και ασφαλώς θα ήταν καλοδεχούμενη από τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ.Κάθε δύσκολο νομοσχέδιο, κάθε εφαρμοστικός νόμος του τρίτου προγράμματος θα συνοδευόταν από ηθικά διλήμματα, επικοινωνιακό βομβαρδισμό και εντέλει θεσμικό τριγμό.