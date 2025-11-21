Παπασταύρου κατά Φάμελλου για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων: Ή είναι παντελώς αδαής ή είναι προκλητικός συκοφάντης

Ο υπουργός Ενέργειας απάντησε στις αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου επί των κερδών από πιθανά εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα - Τι είπε για τη συμφωνία με την Ουκρανία και τις δηλώσεις Ζαχάροβα