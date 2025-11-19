Γκίλφοϊλ: Παίκτης πρώτης γραμμής η Ελλάδα, ιστορική στιγμή για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ - Παπασταύρου: Μιλάμε την ίδια γλώσσα

Κλείσιμο

Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον χώρο της ενέργειας μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν αναδείχθηκε στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης».Στο πλαίσιο του φόρουμ, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας – την πρώτη του είδους για την περιοχή – καθώς και στις πρόσφατες συμφωνίες που ανοίγουν νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στις ενεργειακές ροές προς Κεντρική Ευρώπη και Ουκρανία.Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή» την τρέχουσα συγκυρία, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία P-TEC και στη συμμετοχή 850 κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όπως είπε, η προσέλευση αυτή αποδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας όταν οι σύμμαχοι μοιράζονται κοινό στόχο: άφθονη και αξιόπιστη ενέργεια σε προσιτές τιμές.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας. «Δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό συμβόλαιο, αλλά ένα στρατηγικό επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027.Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμες τις συμφωνίες ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY για τις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, μιλώντας για επενδύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής διαφοροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Η κυρία Γκίλφοϊλ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα έναν «παίκτη πρώτης γραμμής», με δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο που επηρεάζει όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Κεντρική Ευρώπη.Σε πιο προσωπικό τόνο, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «φίλο» και σημείωσε πως ο Πρωθυπουργός περιγράφει εύστοχα τις πρόσφατες ελληνοαμερικανικές πρωτοβουλίες ως «milestones» για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.