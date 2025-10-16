Με σίκουελ βίντεο και.. μύτη κλόουν ο ευρωβουλευτής Φειδίας εξήγγειλε τη δημιουργία κόμματος

Το κόμμα θα ονομάζεται «Άμεση Δημοκρατία» και σκοπός του όπως λέει ο ίδιος είναι να αλλάξει η λειτουργία της Δημοκρατία ίσως και σε ολόκληρο τον κόσμο