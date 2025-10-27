Υπουργείο Ανάπτυξης: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

«Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ» δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης απαντώντας σε ανακοίνωση τουπου αναφέρεται στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών σεκωδικούς προϊόντων.Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης υπογραμμίζει:«Απύθμενο το θράσος του ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για ψέματα.Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πετύχει δύο φορές να φέρει στο τραπέζι εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας τροφίμων και πολυεθνικών, πετυχαίνοντας μειώσεις τιμών σε 700 κωδικούς το 2024 και πρόσφατα σε 2.180 κωδικούς;Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι οι 1.074 από αυτούς είναι κωδικοί τροφίμων;Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Κυβέρνηση προχωρούν στην ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς με 300 νέους ελεγκτές και διοικητή με θητεία ανεξάρτητη από τους πολιτικούς κύκλους;Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ, καθώς τους τελευταίους 15 μήνες έχουν γίνει πάνω από 45 χιλιάδες έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πάνω από 16 εκατ. ευρώ πρόστιμα, από τα οποία τα 5,5 εκατ. ευρώ είναι σε πολυεθνικές, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιεί το αμίλητο νερό;Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι το καλοκαίρι του 2024 πενταπλασιάστηκαν τα ανώτατα όρια των προστίμων;Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι η Ελλάδα έχει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4% έναντι μέσου όρου 3,5%;Έχει ειπωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Με τέτοιου είδους ανακοινώσεις και συμπεριφορές απλώς το επιβεβαιώνει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ο ελληνικός λαός θυμάται».«Μόλις λίγες ημέρες έπειτα από τις ανακοινώσεις του περιχαρή κ. Μητσοτάκη, για μείωση των τιμών κατά 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της, με τα σχετικά ρεπορτάζ που την εντοπίζουν να πολλαπλασιάζονται από μέρα σε μέρα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο«Οι καταναλωτές ανακαλύπτουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας», σχολιάζει και συνεχίζει: «Οι 2.000 κωδικοί ειδών "πρώτης ανάγκης" αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο σε προϊόντα δευτερεύουσας σημασίας, τα τρόφιμα παραμένουν πανάκριβα, με το κρέας να μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας, προϊόντα εντάσσονται στη ‘μείωση' αφού πρώτα έχουν ανατιμηθεί, έτσι ώστε η τελική τιμή τους να είναι μεγαλύτερη από πριν. Και ο έλεγχος του υπουργείου Ανάπτυξης για όλα αυτά τα απαράδεκτα είναι, βεβαίως, ανύπαρκτος, με ευθύνη του κ. Θεοδωρικάκου».«Αυτή είναι η μείωση που διαφημίζει η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι αυξήσεις τιμών σε βασικά είδη και στα τρόφιμα. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί περίπου κατά 7% την τελευταία διετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΤτΕ. Το 14% του πληθυσμού της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, σύμφωνα με την Eurostat. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μειώνεται όλο και περισσότερο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταγγέλλοντας ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των θηριωδών υπερπλεονασμάτων, αρνείται επίμονα να χτυπήσει την ακρίβεια με ριζικά μέτρα και μειώσεις του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, αρνείται να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια και επιμένει να στηρίζει τα καρτέλ τραπεζών, ενέργειας και μεγάλων αλυσίδων τροφίμων».«Καθημερινά γίνεται όλο και πιο φανερή η ανάγκη για μια προοδευτική διέξοδο, για μια προοδευτική Ελλάδα, την οποία μπορούν να διεκδικήσουν και να πετύχουν οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις με τη βοήθεια της κοινωνικής πλειοψηφίας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.