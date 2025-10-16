Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέλος στις αθέμιτες πρακτικές, με δράσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα
Δεν αρνούμαστε τις ευθύνες μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη, επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Για τη φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκε από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στα 58 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σε όλη τη χώρα, μίλησε σε ανάρτησή του στο LinkedIn o Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση δεν αρνήθηκε τις ευθύνες της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αποφασισμένη να βάλει τάξη.
«Άλλη μια σημαντική είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις που αποδεικνύει ότι πλέον μπαίνει βαθιά το μαχαίρι στις καταχρηστικές πρακτικές και στα φαινόμενα διαφθοράς δεκαετιών. Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα, στα κέντρα δηλαδή που οι αγρότες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν φοροδιαφυγή που αγγίζει το 100%! Θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει, επίσης, οι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας και ήδη έχουν καταλογιστεί 22,6 εκατ. ευρώ για 1.036 παραβάσεις» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Linkedin ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Όπως γράφει ο κ. Χατζηδάκης: «Δεν αρνούμαστε τις ευθύνες μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη. Και για αυτό εργαζόμαστε καθημερινά για να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, εξελίσσεται ένα σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε με την Κομισιόν για να εξασφαλισθεί ότι οι επιδοτήσεις θα καταβάλλονται κανονικά. Ενώ πλέον πραγματοποιούνται αυστηροί διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από τις πληρωμές. Οι πρώτες μάλιστα πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί και συνολικά 8 πληρωμές θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η βασική ενίσχυση του 2025 αφού ολοκληρωθούν η υποβολή των αιτήσεων και οι αναγκαίοι έλεγχοι. Η Κομισιόν έχει ξεκαθαρίσει, άλλωστε, ότι, αν δεν τηρήσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, θα κινδυνεύαμε με αναστολή και νέα πρόστιμα. Αυτή θα ήταν μια εξέλιξη επιζήμια πρωτίστως για τους αγρότες!».
«Βαδίζουμε σε έναν πολύ́ δύσκολο δρόμο, αλλά σταδιακά βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη και πιστεύω ότι τελικά θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη» καταλήγει στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
