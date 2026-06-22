Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παρουσιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παρουσιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center
Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποτελεί μια νέα εποχή στο τριφύλλι που επανενώνεται με έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην ομάδα και μαζί της έχει πανηγυρίσει μεταξύ άλλων, πέντε τίτλους Euroleague.
Η πράσινη ΚΑΕ θα παρουσιάσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς πριν από την επίσημη παρουσίασή του.
Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι εκείνος που θα παρουσιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έχει γενέθλια σήμερα, θα είναι δίπλα στον Σέρβο head coach στο πάνελ σε μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στο θρύλο της προπονητικής.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με το ετήσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμα και τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.
Είναι δεδομένο ότι η αύξηση του budget θα είναι πολύ μεγάλη στις τάξεις του συλλόγου - οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για budget 50 εκατομμυρίων ευρώ - με την διοίκηση των «πρασίνων» να θέλει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ρόστερ της ομάδας.
Πηγή: gazzetta.gr
Η πράσινη ΚΑΕ θα παρουσιάσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς πριν από την επίσημη παρουσίασή του.
Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι εκείνος που θα παρουσιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έχει γενέθλια σήμερα, θα είναι δίπλα στον Σέρβο head coach στο πάνελ σε μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στο θρύλο της προπονητικής.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με το ετήσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμα και τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.
Είναι δεδομένο ότι η αύξηση του budget θα είναι πολύ μεγάλη στις τάξεις του συλλόγου - οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για budget 50 εκατομμυρίων ευρώ - με την διοίκηση των «πρασίνων» να θέλει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ρόστερ της ομάδας.
Πηγή: gazzetta.gr
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