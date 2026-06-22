Χατζηδάκης: 1 δισ. ευρώ οι επενδύσεις την επόμενη τριετία μέσω του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών

« Η χώρα μας διαθέτει σήμερα κάτι που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αυτονόητο για άλλους αλλά όχι για εμάς: αξιοπιστία» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης