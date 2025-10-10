Πλεύρης: Να πάρει θέση ο Δούκας για τα επιδόματα ενοικίου σε αλλοδαπούς

αντιδημάρχου Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, Θανάση Χειμωνά, στις κυβερνητικές τροποποιήσεις για τα επιδόματα.



«Αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία και όχι η επιδότηση ενοικίου στις γειτονιές της Αθήνας» επαναλαμβάνει ο κ. Πλεύρης.

Η απόφαση μου να τροποποιηθούν τα επιδόματα ενοικίου δικαιούχων ασύλου και τα κονδύλια να μεταφερθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας είναι αδιαπραγμάτευτη. Περίμενα όμως ότι θα έβρισκα απέναντι μου κάποιες ΜΚΟ και σίγουρα τους “επιχειρηματίες” που… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) October 10, 2025

Κλείσιμο

Να πάρει ξεκάθαρη θέση ο δήμαρχος Αθηναίων για τα επιδόματα ενοικίου σε αλλοδαπούς που διαμένουν σε γειτονιές της Αθήνας, ζητά με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και ΑσύλουΑφορμή για την ανάρτηση του κ. Πλεύρη ήταν η αντίδραση τουΑναλυτικά η ανάρτησή του«Η απόφαση μου να τροποποιηθούν τα επιδόματα ενοικίου δικαιούχων ασύλου και τα κονδύλια να μεταφερθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας είναι αδιαπραγμάτευτη. Περίμενα όμως ότι θα έβρισκα απέναντι μου κάποιες ΜΚΟ και σίγουρα τους “επιχειρηματίες” που διαχειρίζονται ακίνητα γι αυτό το λόγο. Τελικά ο πρώτος που ενοχλήθηκε είναι ο αντιδήμαρχος κ. Χειμωνάς και η δημοτική αρχή της Αθήνας. Για να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή: αποδοτικό και αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία και όχι η επιδότηση ενοικίου στις γειτονιές της Αθήνας με τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Η Αθήνα έχει αναλάβει δυσανάλογο μεταναστευτικό βάρος. Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Δουκας οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Είναι με τους Αθηναίους και όσους πραγματικά αναζητούν εργασία ή λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;»Δείτε την ανάρτηση«Με έντονο προβληματισμό αλλά και με πολλά ερωτηματικά υποδεχθήκαμε τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Πλεύρη σχετικά με την κατάργηση της επιδότησης ενοικίου για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, μέσω του ενταξιακού προγράμματος Helios+.Ο κ. Πλεύρης, παραλλάσσοντας το αλήστου μνήμης «Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές» σε «Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια», επιχειρεί να καλλιεργήσει στους ψηφοφόρους του κόμματός του την εντύπωση, ότι για τη στεγαστική κρίση που ταλανίζει το κέντρο της Αθήνας ευθύνονται οι πρόσφυγες.Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική: σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (που υλοποιεί το πρόγραμμα), οι επιδοτήσεις ενοικίου που έχουν εκταμιευθεί συνολικά στην Περιφέρεια Αττικής είναι μόλις 165. Επιπλέον, για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης σε όσους έχουν αναγνωρισμένο προσφυγικό καθεστώς απαιτούνται τουλάχιστον πέντε έτη παραμονής στη χώρα. Είναι, λοιπόν, μάλλον αδύνατο να ευσταθεί ο ισχυρισμός του Υπουργού, ότι οι άνθρωποι που φτάνουν σήμερα ζητώντας καταφύγιο από εμπόλεμες ζώνες επιβαρύνουν τους Έλληνες και Ευρωπαίους φορολογούμενους.Θα θέλαμε, τέλος, να μας απαντήσει ο κ. Πλεύρης: θεωρεί ότι η λύση στο μεταναστευτικό είναι να εξωθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να ζουν ανά δεκάδες σε παράνομα νοικιασμένα σπίτια ή να κοιμούνται στον δρόμο;Θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνο και πολιτικά ανεύθυνο να παίζει κανείς με το θυμικό μιας κοινωνίας που δίνει καθημερινά μάχη με την ακρίβεια, ιδίως στο ζήτημα της στέγασης. Η έλλειψη πολιτικών για προσιτή στέγη σε όλους, δεν μπορεί να φορτώνεται στον γνώριμο «αποδιοπομπαίο τράγο» των μεταναστών και των προσφύγων, ανοίγοντας τον δρόμο σε ρατσιστικό λόγο και –ακόμη χειρότερα– σε ρατσιστικές πρακτικές».