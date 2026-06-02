Πέτη Πέρκα: Ο Τσίπρας δεν ανήκει στη σύγχρονη Αριστερά, ο Χαρίτσης ήταν πρόεδρος ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα
Δεν μπορεί ένα κόμμα να χρησιμοποιείται ως «κόμμα transit» προκειμένου κάποιοι να μετακινηθούν αλλού, σχολίασε η Πέτη Πέρκα

Κριτική και στον Αλέξη Χαρίτση και τους άλλους αποχωρήσαντες βουλευτές της Νέας Αριστεράς αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε η Πέτη Πέρκα.

Η μέχρι πρότινος πρόεδρος της διαλυθείσας πλέον ΚΟ της Νέας Αριστεράς είπε για τον κ. Χαρίτση, μιλώντας στον Status FM 107,7, ότι «ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται».

Όσον αφορά, δε, τον Αλέξη Τσίπρα είπε «δεν ανήκει στη σύγχρονη ανανεωτική Αριστερά. Έχει καιρό που έχει απομακρυνθεί από αυτό που εγώ πιστεύω» για να προσθέσει «κατηγορηματικά δεν με ενδιαφέρει» παρατηρώντας ότι «ένα κόμμα της Αριστεράς δεν μπορεί να έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά».

Πέτη Πέρκα - Πρόεδρος Κ.Ο. Νέας Αριστεράς


Κάνοντας λόγο για μια «δύσκολη ημέρα», η κυρία Πέρκα υποστήριξε ότι οι εξελίξεις ήταν αναμενόμενες, καθώς εδώ και μήνες υπήρχε διάσταση απόψεων στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς για την οποία είπε ότι «θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά» καθώς «η πλειοψηφία του κόμματος εξακολουθεί να θεωρεί αναγκαία την ύπαρξή του».

Για τους αποχωρήσαντες βουλευτές είπε ότι «δεν είναι μια στάση που αρμόζει στην Αριστερά», προσθέτοντας πως δεν μπορεί ένα κόμμα να χρησιμοποιείται ως «κόμμα transit» προκειμένου κάποιοι να μετακινηθούν αλλού.
