Παναγιώτα Βλαντή: Όταν βγήκα από τη δραματική σχολή, πήγα σε 60 ακροάσεις, κανείς δεν με έπαιρνε
Δεν ήμουν καλή, δούλεψα παρά πολύ για να είμαι καλή, εξήγησε η ηθοποιός
Στη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για να εξελιχθεί ως ηθοποιός στάθηκε η Παναγιώτα Βλαντή. Περιγράφοντας την κατάσταση με την οποία ήρθε αντιμέτωπη, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ως χάος, αποκάλυψε ότι πήγε σε πάνω από εξήντα οντισιόν. Σε καμία από αυτές όμως δεν εξασφάλισε κάποιον ρόλο, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν χρειάστηκε να δουλέψει πολύ για να γίνει καλή ηθοποιός.
Η Παναγιώτα Βλαντή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο Youtube, Fashion Snap!, και ανάμεσα στα θέματα για τα οποία μίλησε ήταν τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής μετά την αποφοίτησή της από τη δραματική σχολή. Όπως σημείωσε: «Χάος...Το χάος που βγαίνεις από τη σχολή και το χάος στην πορεία των πραγμάτων. Πήγα σε εξήντα ακροάσεις, κανείς δεν με έπαιρνε. Για τις ακροάσεις θεωρώ ότι είμαι ''αγγούρι''. Πολύ ντροπαλή. Πρέπει να ήμουν πολύ άγουρη. Έβλεπαν το πάθος και όλο αυτό που είχα προφανώς γιατί μου το λέγανε. Μου είχε κάτι πολύ ωραίο, η Μάγια Λυμπεροπούλου. ''Είσαι ακόμα άγουρη, άπειρη, αλλά εγώ βλέπω την προοπτική Αν κάτι πήγε καλά, ήταν γιατί είδαν την προοπτική. Δεν ήμουν καλή. Δούλεψα πολύ για να είμαι καλή. Δούλεψα πάρα πολύ για να είμαι καλή».
Για εκείνη, η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να αποδειχθεί βοηθητική, δίνοντας ευκαιρίες. Δεν αρκεί όμως για να χτίσει κάποιος καριέρα. «Την ομορφιά τη θεωρώ ένα πολύ καλό διαβατήριο σε αυτή τη δουλειά. Αυτό δεν πάει μόνο του, αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Τον φακό τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η τηλεόραση από το θέατρο. Ήμουν ευλογημένη γιατί έκανα πολλά πράγματα στην τηλεόραση», σχολίασε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.
Παράλληλα, έκανε μία αναφορά και στον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο, δηλώνοντας ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Η ηθοποιός τον χαρακτήρισε άνθρωπο χαμηλών τόνωνκαι υποστηρικτικό που δεν αγαπά την έκθεση. «Είμαι ερωτευμένη. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν θέλει να μιλάω γι’ αυτόν. Ντρέπεται. Είναι πολύ χαμηλών τόνων. Ασχολείται με τις κατασκευές οικοδομών. Είμαστε μαζί επτά χρόνια. Μας βλέπω πολύ καλά μαζί. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολύ σεμνός, με πολλή δύναμη, ήρεμη δύναμη και δείχνει απόλυτο σεβασμό σε αυτό που κάνω. Είναι πολύ υποστηρικτικός. Εγώ νιώθω μεγάλο θαυμασμό», είπε για τον άντρα της.
Εκφράζοντας τον έρωτά της και τον θαυμασμό της για εκείνον, η Παναγιώτα Βλαντή δήλωσε: «Ο Γιάννης δεν βγαίνει στα social, όποιες φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει είναι αυτές που έχουν βγει από τον γάμο μας. Είναι ο άνθρωπός μου. Για μένα είναι έρωτας. Δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι περάσαμε στο άλλο στάδιο, δε ξέρω τι είναι το άλλο στάδιο. Υπάρχει αγάπη και νοιάξιμο, αλλά υπάρχει και έρωτας. Tον θαυμάζω πολύ».
