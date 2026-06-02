Χρηματιστήριο: Μειώνεται η απόσταση από τις φετινές κορυφές - Ράλι για Motor Oil και Allwyn
Στο «νήμα» επικράτησαν οι αγοραστές - Πρεμιέρα με ισχυρή άνοδο για τη Safe Bulkers - Νέο ιστορικό υψηλό για την Κρι Κρι, πλησιάζει την αποτίμηση του 1 δισ. ευρώ
Με το «δεξί» ξεκίνησε ο Ιούνιος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αγοραστές επικράτησαν -έστω και οριακά- για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, μειώνοντας περαιτέρω τη διαφορά από το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (2/6), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,78 μονάδες ή +0,08% και έκλεισε στις 2.374,48 μονάδες. Σε περίπου 23,5 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.363,08 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.386,60 μονάδες. Η εγχώρια αγορά απέχει πλέον μόλις -1,35% από τις φετινές κορυφές, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +11,97% εντός του 2026.
Ράλι +5% έκανε η Motor Oil, η οποία πλησίασε τα 39 ευρώ και ως εκ τούτου τα ιστορικά υψηλά της. Με άνοδο +4% ακολούθησε η Allwyn, αναπληρώνοντας μέρος του χαμένου εδάφους και επανήλθε σε επίπεδα άνω των 13 ευρώ. Η Κρι Κρι «σκαρφάλωσε» κατά σχεδόν +5% και έφτασε για πρώτη φορά πάνω από τα 28 ευρώ, απέχοντας περίπου 65 εκατ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση του 1 δισ. ευρώ (αποτιμάται πλέον στα 935 εκατ. ευρώ). Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο της Safe Bulkers, η οποία κατέγραψε άλμα άνω του +9% και έφτασε στα 6,25 ευρώ, έχοντας ήδη κερδίσει 0,55 ευρώ σε σχέση με την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης (5,7 ευρώ). Ο τζίρος της μετοχής ξεπέρασε τα 700.000 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, ο Ιούνιος προμηνύεται ένας εξαιρετικά «θερμός» -από εξελίξεις- μήνας, με μια σειρά από ισχυρούς καταλύτες που αναμένεται να τονώσουν τη ρευστότητα και να αναδιανείμουν την επενδυτική «τράπουλα». Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται η έκδοση του 7ετούς εταιρικού ομολόγου από τη Lamda Development, η δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς και η επικείμενη είσοδος της Αττικά Πολυκαταστήματα (ελέγχεται από την Ideal Holdings) στη Euronext Athens.
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη (4/6) θα ακολουθήσει η Allwyn. Η ΑΒΑΞ πρόκειται επίσης να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2026 τις επόμενες ημέρες.
Πρεμιέρα για τη Safe Bulkers, καθώς εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες» οι 101,82 εκατ. μετοχές της εταιρείας, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «SB». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίστηκε στα 5,7 ευρώ, η οποία είναι ίση με την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης των μετοχών στο NYSE, ύψους 6,62 δολαρίων, κατά την 1η Ιουνίου. Σημειώνεται ότι για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%.
Η Performance Technologies διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,142 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,135 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό ποσό του μερίσματος υπολογίζεται σε 2 εκατ. ευρώ και η καταβολή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.
Μέρισμα «έκοψα» και η CNL Capital, η οποία διαπραγματευόταν χωρίς το ποσό των 0,3 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί ορίστηκε σε συνολικό ποσό 220.380 ευρώ και θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 9 Ιουνίου.
Τέλος, οι μετοχές της Mediterra αφαιρέθηκαν σήμερα από τη σύνθεση του Δείκτη Τιμών EN.A. Growth με μηδενική τιμή, όπως γνωστοποίησε η Euronext Athens, σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών.
Σε τροχιά ανάκαμψης κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +0,4%, τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,5%, τον γαλλικό CAC 40 να σημειώνει άνοδο +0,6% και τον βρετανικό FTSE 100 να ενισχύεται κατά +0,2%. Η άνοδος αυτή έρχεται μετά τη διολίσθηση του Stoxx 600 σε χαμηλό μίας εβδομάδας τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής για τα κρίσιμα στοιχεία που θα αποτυπώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Εξαιρετικά «θερμός» ο ΙούνιοςΗ παγκόσμια επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί προσεκτικά το διπλωματικό θρίλερ των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η σταδιακή αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προσφέρει σημαντική «ανάσα», επιτρέποντας στους αγοραστές να ξεπεράσουν την πρόσφατη νευρικότητα, να αναθεωρήσουν θετικά τις αποτιμήσεις και να επικεντρωθούν εκ νέου στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών. Το ευνοϊκό κλίμα υποστηρίζεται και από τα νέα ιστορικά υψηλά που σημείωσε η Wall Street.
Μεικτή εικόνα στη Wall Street – Ανακάμπτουν οι ευρωαγορέςΜεικτά πρόσημα καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά τα νέα ιστορικά ρεκόρ που σημείωσαν τη Δευτέρα χάρη στο ράλι της Nvidia. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,2%, ο Nasdaq κερδίζει +0,1%, ενώ ο S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ελαφρώς εξαιτίας των απειλών του Ιράν για διακοπή των συνομιλιών και πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, παρά τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα και στα στοιχεία για την απασχόληση (JOLTS).
